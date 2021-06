하나손해보험, '하나 슬기로운 자녀생활보험' 배타적 사용권 획득

업계 최초 아동학대피해(친족제외) 종합보장하는 디지털 미니생활보험

[아시아경제 기하영 기자]하나손해보험은 어린이, 청소년 생활위험을 집중 보장하는 '하나 슬기로운 자녀생활보험'이 독창성과 유용성을 인정받아 배타적사용권을 획득했다고 8일 밝혔다.

소액단기보험 시장에서 배타적사용권이 부여된 것은 1년 5개월 만이다.

이 상품은 기존 보험에서는 보장하지 않았던 아동학대피해(친족제외) 민사소송 변호사선임비와 치료비 보장 등을 업계 최초로

개발했다. 가해자 유형이나 행위가 아닌 아동의 피해 사실과 대책에 집중했다는 점이 높이 평가됐다.

2019 보건복지부 '아동학대 주요통계'에 따르면 신생아실, 어린이집, 유치원, 학교, 학원 등에서 발생한 아동학대는 2019년 기준 약 6000건으로 그 수치는 매년 증가하고 있다. 이에 따라 아동학대피해뿐만 아니라 학교폭력피해, 어린이 교통사고피해, 자녀배상책임 등을 집중 보장하는 하나 슬기로운 자녀생활보험은 사회로 첫발을 내딛는 자녀를 둔 학부모들의 걱정과 불안을 해소시켜 줄 것으로 기대된다.

보험업계 관계자는 "정부가 소액단기보험의 활성화를 위해 보험업법을 6월 개정함에 따라 장기보험시장에서의 배타적사용권 획득 경쟁은 향후 소액단기보험 시장에도 이어질 것으로 보인다"고 말했다.

하나 슬기로운 자녀생활보험은 1년 보험료 1~2만원대 수준(미취학아동 및 초등학생 기준)으로 모바일 홈페이지와 애플리케이션(앱)을 통해 별도 증빙서류 없이 3분 이내 보험 가입이 가능하다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr