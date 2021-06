한국벤처투자, 글로벌펀드 통해 10개 해외VC펀드 선정

[아시아경제 김철현 기자] 한국벤처투자는 해외 벤처캐피탈(VC) 글로벌펀드(이하 글로벌펀드)를 통해 10개 해외VC 자펀드를 선정했다고 8일 밝혔다. 앞서 한국벤처투자는 공고를 통해 750억원 규모의 글로벌 펀드 출자사업 계획을 밝힌 바 있다. 총 27개 해외VC 펀드가 접수했고 이 중 심의를 통해 10개 자펀드가 선정됐다.

이번 선정으로 최소 8996억원(이하 환율 1달러=1100원 적용) 규모 자펀드가 조성되며, 이는 글로벌펀드 출자금액의 13배에 달하는 규모이다. 글로벌펀드 출자금 외에 해외의 민간, 정부자금 등으로 조성된 해외VC 자펀드로부터 운용사의 판단에 따라 한국 중소벤처기업이 투자받을 수 있는 계기가 마련됐다.

선정된 펀드의 운용사는 미국 5개사, 중국 1개사, 싱가포르 2개사, 베트남 1개사, UAE 1개사이다. 한국기업 투자 의지를 밝힌 해외 유수의 벤처캐피탈 운용사가 다수 포함돼 있다. 미국 VC는 화이트스타 캐피탈, 스톰 벤처스, 지에프티 벤처스, 밤 벤처스, 스트롱 벤처스 총 5개 운용사가 해외VC 자펀드 운용사로 선정됐다. 글로벌펀드 출자금액은 총 275억원이며, 최소 5412억원 규모로 조성될 예정이다.

중국 VC는 노던라이트 벤처캐피탈이 선정됐다. 글로벌펀드 출자금액은 110억원이며 최소 550억원 규모로 조성될 예정이다. 동남아 VC는 싱가포르 기반의 버텍스 벤처 매니지먼트, 센토 벤처스 및 베트남 기반의 두 벤처스가 선정됐다. 글로벌펀드 출자금액은 총 286억원이며, 최소 2530억원 규모로 조성될 예정이다. UAE VC는 쇼루크 VC 파트너스가 선정됐다. 글로벌펀드 출자금액은 16억5000만원이며 최소 504억원 규모로 조성될 예정이다.

글로벌 펀드는 국내 중소·벤처기업의 해외투자 유치와 해외 진출을 지원하기 위해 2013년부터 조성돼 왔다. 글로벌 펀드는 이번 선정 이전까지 총 33개 해외VC 자펀드에 3776억원을 출자해, 3조3641억원 규모 펀드를 조성했고 이를 통해 367개 한국기업에 7194억원이 투자됐다. 투자받은 한국기업들은 세콰이아캐피탈, 골드만삭스 등 해외 유명 투자자로부터 대규모 후속투자를 유치하기도 했다.

한국벤처투자 관계자는 "이번 선정이 코로나19로 해외투자 유치에 어려움을 겪고 있는 우리 기업들이 글로벌 유니콘 기업으로 성장할 수 있는 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.

