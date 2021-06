북한, 도쿄올림픽 지도에 독도 영토 표기한 日 규탄…"용납 못할 도발"

[아시아경제 오주연 기자] 북한이 도쿄올림픽 홈페이지에 독도를 자국 영토로 표기한 일본에 대해 "인류의 평화 염원에 대한 우롱이며 우리 민족의 자주권을 유린하는 용납 못할 도발"이라고 강력하게 비판했다.

4일 조선중앙통신은 논평에서 "일본의 행위는 친선과 단결을 상징하는 신성한 올림픽경기대회를 영토강탈 야망 실현에 악용해보려는 것"이라며 이 같이 밝혔다.

통신은 "일본과 같이 체육에 대한 세상 사람들의 관심과 열기를 자국의 침략 야욕 실현에 써먹는 비열한 나라는 찾아보기 힘들다"며 "해양자원이 풍부하고 군사전략상 중요한 위치에 있는 독도를 기어이 강탈하려는 일본의 속심은 불 보듯 뻔하다"고 지적했다.

이어 '독도는 일본땅'이라고 서술한 교과서가 검정을 통과하고 자위대가 섬 탈환 훈련을 한 것 등을 거론하며 "일본이 계속 역사적·국제적·법적 근거가 없는 '독도 영유권'을 고집할수록 천년 숙적 일본과 반드시 결산하고야 말 우리 민족의 대일 적개심만 배가될 뿐"이라고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr