김경수 지사, 미래 친환경선박 기술개발 현장 방문

삼성중공업 거제조선소의 'LNG 실증설비' 현장 방문

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 김경수 지사가 4일 김부겸 국무총리와 함께 삼성중공업 거제조선소 내 '액화천연가스(LNG) 실증 설비' 현장을 방문해 친환경 선박 기술 개발 현황을 점검하고 업계의 애로사항을 청취했다.

이날 김 지사의 방문은 미래 친환경 선박 관련 기술의 국산화 개발 현장을 점검하고 경남 조선산업의 지속 성장을 도모하기 위한 것이다.

LNG 실증 설비는 천연가스의 생산부터 운송, 저장, 공급에 이르는 'LNG 가치사슬' 전 과정 각각에 필요한 핵심 기술을 개발할 수 있는 세계 유일의 조선?해양 통합 LNG 연구·개발 설비다.

LNG 실증설비가 지난달 완공됨으로써 천연가스 액화 및 재액화 공정, 가스 엔진-연료공급 시스템 등 관련 기자재 국산화에도 탄력이 붙을 전망이다.

이에 삼성중공업은 LNG 실증설비를 중소 기자재 업체가 이용할 수 있도록 개방해 조선업에서 대-중소 상생 협력을 이끌어갈 방침이다.

김 지사는 "지역 기자재업체들이 기술개발 과정에서 활용할 수 있도록 해주신 데 대해서 감사드린다"며 "기자재업체들이 기술을 개발하는 과정도 함께 도와주시기를 부탁드린다"고 덧붙였다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr