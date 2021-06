합천군 제76회 구강보건의 날 … 소중한 이(齒) 사진 공모전 수상작 전시

올바른 칫솔질 습관 및 건강한 구강 관리를 위한 우수활동 사진 선발



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 제76회 구강보건의 날을 기념해 소중한 이(齒) 사진 공모전 수상작을 6월 7일에서 16일까지 보건소와 접종센터에 전시할 예정이다.

이번 사진 공모전 수상작은 자칫 치아 관리가 소홀해질 수 있는 유치원·어린이집 원아와 초등학생을 대상으로 일상생활 속 치아 사랑과 관련된 주제로 올바른 칫솔질 습관 및 건강한 구강 관리를 위한 우수활동 사진을 심사해 선발했다.

심사 결과 합천군치과의사회장상으로 으뜸 이상 2명 문정현(합천초 5), 최은서(대양초 5), 튼튼 이상 이나연(쌍책초등 4) 외 4명, 바른 이상 김유준(하나어린이집) 외 8명, 아이 미소 상 유시현(꼬마숲어린이집) 외 14명이다.

출품된 수상작 31점은 합천군치과의사회에서 상장 및 부상(도서상품권)을 지원했다.

이미경 보건소장은 “‘소중한 이(齒) 사진 공모전’ 뿐만 아니라 비대면 프로그램 개발 및 운영으로 포스트 코로나 시대에 걸맞은 건강증진 아이디어를 군민에게 꾸준히 제공할 예정이다”라고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr