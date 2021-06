화순서 코로나19 확진자 6명 발생…전수조사 실시

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군에서 코로나19 확진자가 6명 발생했다.

4일 군에 따르면 의심 증상이 있었던 주민 1명(전남 1496번)이 이날 새벽 확진 판정을 받았고 전남 1496번의 가족 3명(전남 1502~4번)이 추가 확진됐다.

동거 가족인 주민 2명(전남 1497~8번)도 의심 증상이 있어 진단 검사를 받은 결과, 확진 판정을 받았다.

확진자들의 감염 경로는 아직 밝혀지지 않았다.

군은 전남도 역학조사반과 함께 확진자의 추가 이동 동선, 감염 경로 파악 등을 파악하기 위해 심층 역학조사를 실시하고 있다.

이와 함께 군은 관내 어린이집, 유치원, 지역아동센터, 학원, 독서실, 스터디카페 종사자에 대한 긴급 전수 진단 검사를 시행하기로 했다.

어린이집, 유치원, 지역아동센터의 경우 어린이는 물론 학부모까지 전수검사를 실시한다.

긴급 전수 검사는 최근 다중 이용 시설의 연쇄 감염이 우려되는 상황을 고려한 조치다.

구충곤 군수는 “지난달부터 이날까지 전남에서 438명, 화순에서 16명의 확진자가 발생하며 확산세가 좀처럼 누그러들지 않고 있다”며 “백신 접종이 시작되면서 경계심이 느슨해지고 방심하기 쉬운데 오히려 이럴 때가 가장 위험하다”고 말했다.

이어 “가급적 다른 지역 방문과 사적 모임을 삼가주시고, 집단면역을 목표로 진행 중인 백신접종에도 적극적으로 동참해 주시길 바란다”고 덧붙였다.

