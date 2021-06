내일 백신 접종 100일, 수급 숨통 트였지만… 상반기 목표 채워도 접종률 25%

<백신 접종 100일, 어디까지 왔나>



AZ·화이자·모더나·얀센 1596만회분 도입

92일만에 접종률 10% 달성

접종 완료 708만, 접종 예약 853만



정부 "상반기 1300만명+α 목표"

"하루 최대 100만명 접종 가능"



하반기 2000만명 이상 1차 접종 마쳐야 집단면역 형성

[아시아경제 이춘희 기자] 지난 2월26일 시작한 국내 코로나19 백신 접종이 5일로 100일째를 맞는다. 백신 수급에 숨통이 트이고 접종 속도도 가팔라지면서 정부는 상반기 목표로 제시한 ‘1300만명+α 1차 접종 완료’ 달성을 자신하고 있다.

◇백신 1596만회분 도입= 지난 2월24일 코로나19 백신 최초 접종 이틀을 앞두고 아스트라제네카(AZ) 백신 30만회분이 최초로 경북 안동시 SK바이오사이언스 공장에서 출하됐다. 당시에도 백신 도입이 늦었다는 평가가 많았고, 이후에도 2차 접종분을 대거 1차 접종분으로 전환 사용하면서 일시적으로 '백신 보릿고개' 논란이 불거지기도 했지만 지난달부터는 수급이 안정됐다는 평가다.

이달 들어 지난 1일 모더나 백신 5만5000회분이 국내에 도입된 데 이어 5일 새벽에는 얀센 백신 101만2800회분이 도착한다. 앞서 공급된 AZ 1008만회분, 화이자 481만4000회분을 합치면 5일까지 총 1596만여회분이 도입된다. 여기에 더해 AZ, 화이자 등 343만회분이 이달 중 도입된다. 총 1939만회분에 달한다. 정부는 추가적으로 모더나·얀센·노바백스 265만5000회분의 도입을 이달 중으로 추진하고 있다.

◇하루 최대 71만명 접종= 접종 첫날 65세 미만 요양병원·시설 입원·입소·종사자 대상 AZ 백신 접종이 시작됐다. 첫날 접종 인원은 2만305명에 불과했다. 지지부진하던 백신 접종은 점차 수급이 풀리면서 접종 39일 만인 지난 4월5일 100만명을 넘었다. 이어 정부가 설정한 ‘4월 300만명 접종’ 목표도 4월29일 달성했다.

접종 시작 92일 만인 지난달 28일에는 누적 접종자가 523만3963명으로 인구 대비 접종률이 10%를 넘어섰다. 하루 접종 인원도 지난달 27일 무려 71만명이 접종을 받는 등 크게 늘었다. 정부는 "하루 최대 100만명 접종이 가능하다"고 밝혔다.

다만 현재까지의 성과를 백신 접종 선진국에 비하면 아직 높다고 보기는 어렵다. 접종 '1300만명+α'를 달성하더라도 1300만명은 여전히 국내 인구 중 25.3% 수준에 그치기 때문이다.

AFP통신의 3일 기준 자체 집계에 따르면 이스라엘은 인구 60%가량이 2차 접종을 마쳤다. 캐나다, 영국, 칠레, 미국 등도 1차 접종률이 50%를 넘었다.

◇ 접종 예약 합치면 1500만명 넘어= 전날까지 1차 접종을 마친 사람은 총 708만6292명이다. 상반기 접종목표 1300만명까지 600만여명이 남은 가운데 높은 접종 예약률이 나타나며 목표 초과 달성도 가능하다는 평가다.

전날 마감된 60~74세 고령층 등의 최종 예약률은 80.7%로 집계됐다. 대상자 중 764만2122명이 접종 의사를 밝혔다. 특히 예약 첫날 예약률이 11.5%에 그치며 우려를 자아냈던 70~74세의 최종 예약률은 82.7%로 가장 열띤 참여를 보였다. 여기에 예약 시작 16시간 만에 마감된 얀센 백신 접종 예약자 89만명을 합치면 현재 총 접종 예약자는 853만명에 달한다.

1차 접종 완료자와 접종 예약자를 모두 합치면 1562만명으로 정부의 상반기 접종 목표를 훌쩍 뛰어넘는다. 다만 집단면역을 위한 70% 접종을 위해서는 하반기 2000만명 이상이 1차 접종을 해야 한다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr