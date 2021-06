재활용품 품질 개선 지원 사업 직무 및 안전 교육 실시

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 통영시는 지난 3일 2021년 재활용품 품질개선 지원사업(공동주택 자원관리 도우미 사업)의 직무 및 안전 교육을 했다.

이날 공동주택 자원관리 도우미 사업 안전 교육에서는 재활용품별 올바른 배출 요령과 안전 수칙에 대한 교육이 진행됐다.

공동 주택 자원관리 도우미는 6월부터 10월 중순까지 시 관내 150세대 이상 공동주택을 대상으로 재활용품별 올바른 배출 요령의 홍보를 진행할 예정이다.

김상배 자원순환과장은 인사말을 통해 "각종 재활용품의 배출이 나날이 늘어가는 이 시점에 선발된 자원관리 도우미들께서는 시의 환경이 개선될 수 있도록 힘써주기를 바란다"고 말했다.

