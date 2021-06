'정보 문화의 달' NIA, 디지털배움터 릴레이 온택트 특강

전국 17개 지자체와 6월 한달 릴레이 진행

[아시아경제 차민영 기자] 제34회 정보문화의 달을 기념해 온라인 실시간 특별 강좌가 디지털배움터를 통해 6월 한 달 간 릴레이로 개최된다.

과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)은 전국 17개 광역 지자체와 협력해 7일부터 30일까지 ‘지금은 디지털 포용시대!, 디지털배움터 릴레이 온택트 특강’ 공개강좌를 개최한다고 4일 밝혔다. 22일은 정보문화의 달 행사로 제외된다.

이번 공개강좌는 ▲디지털 대전환에서의 비즈니스 창출 방안 ▲디지털 범죄로부터 자신을 보호하기 ▲새로운 디지털 기반의 일자리 ▲인공지능(AI)에 따른 사회변화와 우리가 갖추어야 할 역량 등 디지털 포용 사회를 구현하기 위해 필요한 다양한 디지털 역량에 대하여 사례 중심의 강의로 진행될 예정이다.

디지털배움터 릴레이 공개강좌는 국민 누구나 디지털배움터 유튜브 채널과 비대면 온라인솔루션을 통해 매일 오후 2시(주말 제외) 실시간 양방향 방식으로 교육에 참여할 수 있다. 실시간 강의를 녹화해 같은 날 오후 8시에 유튜브 채널을 통해 제공한다.

디지털배움터 릴레이 특강 교육신청 방법과 보다 자세한 정보는 디지털배움터 누리집 또는 디지털배움터 콜센터를 통해서 확인할 수 있다.

문용식 NIA 원장은 “이번 릴레이 온택트 특강을 통해 국민 모두가 디지털을 잘 활용하고 차별과 배제없이 디지털 세상의 사회·경제 활동에 참여하기 위해 필요한 역량을 쉽게 이해하고 배울 수 있는 시간이 될 것”이라며 “이번 특강 외에도 디지털배움터 교육강좌를 수준별로 다양화하고 체험·체감형 디지털 교육을 확대해 지역사회 전반에 디지털 포용문화가 확산될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

