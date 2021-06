[아시아경제 임혜선 기자] 삼양냉동과 삼양식품은 이색 신제품 2종 ‘삼양라면 만두’와 ‘삼양라면 밥’을 출시했다고 4일 밝혔다.

신제품 2종은 삼양라면을 만두와 볶음밥 속에 넣었다. 분말 스프뿐만 아니라 실제 삼양 라면의 면과 햄맛 후레이크까지 모두 재료로 사용했다.

회사 측은 "면발과 햄맛 후레이크는 만두피, 볶음밥과 조화를 이룬다"면서 "삼양라면 분말스프를 활용해 만든 양념도 만두소와 밥알에 잘 배어 있다"고 설명했다.

또 삼양라면 만두에는 100% 국내산 돼지고기를, 삼양라면 밥에는 스크램블 에그 등 풍미를 더해주는 재료를 추가해 맛의 완성도를 높였다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr