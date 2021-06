NS홈쇼핑, '한샘 수퍼 붙박이장' 특집 방송

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 5일 명품리빙관 김선희의 더 스페셜에서 ‘한샘 수퍼 붙박이장’ 특집방송을 진행한다고 4일 밝혔다. 김선희의 더 스페셜은 김선희 브랜드디렉터가 쇼핑큐레이터로 나서 NS홈쇼핑이 엄선한 프리미엄 브랜드를 소개하고, 트렌디한 홈스타일링을 제안하는 프로그램으로 매주 토요일 오전에 방송한다.

한샘 수퍼 붙박이장은 오프라인 매장 판매 1등 상품과 동일한 모델로, 수납에 대한 고민 해결은 물론 심플하고 트렌디한 공간을 연출할 수 있는 빌트인 수납장이다. 데드스페이스 없이 현장에 맞춤 설치하기 때문에 효율적인 공간 활용이 가능한 상품이다. 모던하고 심플한 새하얀 순백 컬러의 플랫 화이트와 밝고 세련된 컬러의 플랫 그레이 중 인테리어 스타일에 맞춰 선택할 수 있다.

기술력과 내구성이 뛰어나다. 도어를 닫을 때마다 충격을 완화시켜주는 댐퍼 힌지를 적용했으며, 높은 궐리티의 국내산 댐퍼를 사용해 도어가 닫힐 때 충격과 소리 없이 부드럽게 닫혀 오래도록 사용이 가능하다. 자재는 두통과 아토피를 유발하는 새집 증후군의 주범인 포름알데히드가 기준치 이하인 EO등급을 사용했다. EO등급은 아이들 가구에 많이 쓰이는 환경 친화적 자재다. 여기에 29mm의 두터운 자재를 사용하고 무거운 겨울 옷까지 거뜬하게 견디는 알루미늄 옷걸이봉을 장착해 붙박이장의 내구성을 높였다.

특집 방송에서만 제공하는 파격적인 혜택의 ‘업그레이드 BIG6’도 준비했다. 넥타이 걸이, 액세서리 수납함, 스카프 걸이, 거울 등 붙박이 액세서리 4종을 비롯해 TV홈쇼핑 최초로 공개하는 금고 선반장 업그레이드가 포함돼 있다. 크라운포드 엠버드 홈세트 14P와 알렌토루멕스 칼블럭 6종도 함께 증정한다.

김선희 브랜드디렉터는 “공간의 마법사 한샘과 함께 홈스타일링의 정석을 제대로 보여주고 싶다”며 "한샘 수퍼 붙박이장을 통해 수납 걱정은 줄이고, 인테리어 만족도는 높이시기 바란다”고 말했다.

