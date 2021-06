"버터구이 오징어가 젤리로?" 오리온, '찡어젤리' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 오리온은 젤리 신제품 ‘찡어젤리’를 출시한다고 4일 밝혔다.

찡어젤리는 새로운 것을 좋아하는 MZ세대와 홈술족을 타깃으로 선보인 신제품이다. 휴게소와 영화관 인기 간식인 ‘버터구이 오징어’의 다리 모양과 달콤 짭짤한 맛, 쫄깃한 식감까지 살렸다. 매콤한 맛의 ‘고추장마요’ 시즈닝도 함께 제공해 각자의 입맛과 기호에 맞게 양념을 먹을 수 있도록 했다.

오리온은 찡어젤리를 맥주 안주 젤리로 포지셔닝 하기 위해 오비 맥주 필굿(FiLGOOD)과 협업 프로모션도 진행한다. 찡어젤리는 실제 오징어 맛과 식감을 고스란히 담아내 시원한 맥주 안주로도 제격이라는 평을 받고 있다.

오리온은 젤리에 대한 관심이 높지 않았던 90년대 초부터 과일을 형상화한 재미있는 모양과 쫄깃한 식감의 ‘마이구미’, 길게 늘여 먹는 재미의 ‘왕꿈틀이’, 아이들이 좋아하는 원숭이 모양에 이중 식감과 3가지 맛을 담은 ‘몽키나나’ 등 다양한 맛과 모양의 젤리를 연이어 출시했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr