"탄소 중립" 선언 고양시, '온실가스 감축' 도전

약 825억 원 투입, 전기 버스 330대 도입

전국서 첫 '나무 권리 선언문' 선포‥ 32.8% 온실가스 감축 목표

[아시아경제 라영철 기자] 지난해부터 '기후위기 비상선언'을 선포하고 탄소 중립에 본격적으로 나선 경기 고양시가 5일 환경의 날을 맞아 2030년 온실가스 배출전망치(BAU)보다 32.8% 감축 목표를 설정했다.

고양시는 "우선 파리협정을 준수하는 환경 정책을 마련해 92개 온실가스 감축 사업을 구체화했다"며 4일 이같이 밝혔다.

파리협정은 2015년 파리에서 열린 '21차 유엔 기후변화 협약 당사국총회(COP21)'에서 한국을 포함 195개국이 채택한 협정이다. 참가국들은 산업화 이전보다 지구 평균 온도가 2°C 이내, 나아가 1.5°C까지 억제하는 노력을 약속했다.

시에 따르면 현재 '태양광 발전시설 및 시민햇빛발전소' 설치 등 에너지 자립도시 조성을 위해 다양한 보급 사업을 전개하고 있다.

2018년부터 4년간 고양시 신재생에너지 설치 용량을 2018년 491kW, 2019년 1320kW, 2020년 2455kW, 2021년 2546kW로 매년 확대하고 있다.

음식물과 축산분뇨 처리 가스를 이용한 '바이오매스 에너지 시설' 운영으로는 연간 4000 톤의 온실가스 감축 효과를 내고 있다.

'녹색건축물 조성 지원 조례'를 만들어 녹색도시 건설의 청사진을 마련하고, 전국서 처음으로 '나무 권리 선언문'을 선포, 가로수 2열 식재 의무화와 하천변에 100리 숲길을 조성 중이다.

또한, 시 탄소배출 1위로 꼽힌 '수송 분야' 대책으로 약 825억 원을 들여 5년 내 전기버스 총 330대를 순차적으로 도입할 예정이다. 버스의 75%에 해당함에 따라 연간 약 282톤의 미세 먼지를 줄일 수 있다는 게 시의 설명이다.

관용차 또한 100% 전기차로 교체한다는 계획 아래 올해까지 총 206대의 전기차와 하이브리드 자동차를 마련 중이다.

자전거 이용객을 늘리기 위해서는 지난달부터 공유 자전거 '타조(TAZO)'를 운영, 1000대를 투입했다. 내년까지 2000대를 추가할 예정이다.

이 외에도, '온실가스 1인 1톤 줄이기' 운동의 활발한 전개와 '저탄소 생활실천 추진사례 발표' 등을 통해 시민 참여를 유도하고 있다.

오는 28일부터 3일간 '환경·도시재생·평생교육'을 주제로 '2021 고양 도시포럼'을 열어 기후위기에 대한 의제를 공론화할 방침이다.

이재준 고양시장은 "기후위기는 지구 상 모든 생명체가 당면한 촌각을 다투는 생존 문제이며 미래 세대를 위한 절체절명의 화두"라고 강조했다.

