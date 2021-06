넥슨·네오위즈도 백신 접종 휴가 도입

[아시아경제 강나훔 기자] 넥슨과 네오위즈도 코로나19 백신접종 휴가를 도입한다.

넥슨은 백신접종이 본격화됨에 따라 백신을 접종한 직원들의 컨디션 조절 및 회복 지원을 위한 백신휴가를 도입한다고 2일 밝혔다.

백신휴가는 1회 접종 당 접종 당일과 다음날 총 2일이 지급된다. 2회 접종 시 총 4일간 휴가를 쓸 수 있다.

넥슨 관계자는 "코로나19와 관련해 보다 안전한 근무환경을 조성하기 위해 더욱 노력하겠다"고 전했다.

네오위즈도 이날부터 백신 접종 휴가를 도입키로 했다. 백신을 접종한 임직원들에게 이상 증세 유무와 관계없이 접종 당일을 포함해 총 3일의 유급 휴가를 제공한다.

두 차례 접종이 필요할 경우 총 6일의 유급휴가를 받을 수 있다. 이미 개인 연차를 사용해 백신 접종을 진행한 경우 해당 연차는 모두 복구된다.

백신 접종 휴가는 계열사를 포함한 모든 임직원에게 적용된다. 백신 휴가 이후에도 충분한 휴식을 취하도록 일주일의 재택근무를 적극 권장해 빠른 회복을 진행할 수 있게 할 예정이다.

네오위즈 관계자는 "이번 백신 휴가 도입으로 코로나19 조기 극복과 함께 임직원들이 보다 안전한 환경에서 자신의 일에 집중할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

