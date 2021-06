금결원 35주년…김학수 원장 "금융 인프라 개방에 시장 변화한다"

김학수 금융결제원장 창립기념사

[아시아경제 송승섭 기자]김학수 금융결제원장이 창립 35주년을 맞아 임직원에 “하반기 금융 인프라 개방으로 금융시장이 변화할 것”이라고 밝혔다.

2일 김원장은 창립기념사를 통해 “본격화되는 마이데이터 등으로 금융시장은 종합금융플랫폼과 데이터 활용 가치 중심으로 변화를 맞이하게 될 것”이라며 “디지털 뉴딜시대의 선도적 임무를 수행하기 위해 지급 결제와 정보중계, 인증, 데이터, IT 각 부문이 한발 앞서 생각하고 대비하고 있다”고 평가했다.

이어 “그동안 보여준 안정적인 시스템 운영과 발전은 뛰어난 업무수행 능력이 있었기 때문”이라며 “금융결제서비스의 최고 전문가로서의 맨파워를 계속 유지하자”고 제안했다. 그러면서 “시장으로부터 지속적인 신뢰를 확보할 수 있도록 각자의 핵심 역량을 더욱 강화하고 부족한 부분은 개선해야 한다”고 주문했다.

김 원장은 조직과 개인의 목표를 일치시키는 ‘로열티’도 강조했다. 그는 “긍정적인 의미와 성취감을 찾는 건 일방향의 충성이나 헌신이 아니라 조직과 개인의 목표가 잘 융합될 때 가능하다”며 “이제는 일과 삶을 조화시키는 워라블(work-life blending)의 시대”라고 언급했다.

다만 혁신과 창조를 맹목적으로 추구하면서 원칙과 기준이 경시되는 조직문화는 지양해야 한다고 얘기했다. 김 원장은 “최근의 경영환경이 혁신과 창조 등의 가치를 강조하고 있지만, 자칫 원칙과 기준이 경시되는 조직문화로 이어진다면 이는 혼란만 가중킬 것”이라며 “규율체계에 건강한 긴장감을 유지해 나가자”고 피력했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr