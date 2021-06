4일 오후 6시에 신청마감, 읍면동 행정복지센터 방문해서 신청해야

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 오는 4일 오후 6시 마감되는 '위기가구 대상 한시 생계지원금' 신청을 독려했다.

한시 생계 지원금은 코로나19 피해 지원을 받지 못한 취약 계층 가구를 대상으로 현금 50만원을 지원하는 긴급생계지원금이다.

지원 대상은 가구소득이 중위소득 75% 이내이며 재산 기준이 중소도시 3억5000만 원, 농어촌 3억원 이내의 저소득 가구라면 신청할 수 있다.

지원금 신청은 4일 오후 6시까지 3월 1일 기준 주소지 읍면동 행정복지센터에서 가구주, 동일세대 가구원, 법정대리인 등이 할 수 있다.

한편 한시 생계지원금은 위기 사유, 소득?재산 조사를 거쳐 선정 기준에 적합한 지원 대상자를 결정하며 신청한 계좌로 6월 중 지급될 예정이다.

