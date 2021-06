목포해경, 신안 자은도 해상서 좌초 선박 ‘긴급 구조’

해경의 신속한 조치로 인명피해 및 주변 해양오염 발생 없어

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군 자은도 인근 해상에서 선박이 좌초돼 침수가 발생했지만, 해경의 신속한 조치로 안전하게 구조됐다.

2일 목포해양경찰서(서장 임재수)에 따르면 지난 1일 오후 1시 12분께 전남 신안군 자은도 인근 해상에서 근해안강망 어선 A 호(27t, 목포 선적, 승선원 8명)가 조업을 마치고 입항하던 중 암초에 부딪혀 좌초가 발생, 침수되고 있다는 신고를 접수했다.

해경은 신속하게 경비함정과 신안파출소 구조팀, 서해특수구조대를 현장으로 급파하는 한편 A 호 선장과 통화해 2차 사고를 대비해 승선원에게 구명조끼 착용을 지시했다.

현장에 도착한 해경은 A 호에 등선해 연료밸브와 에어벤트를 봉쇄하고 배수 및 방수작업을 실시했다.

목포해경은 인명 및 주변 해양오염 피해는 발생하지 않았으며, A 호는 이날 오후 5시 15분경 목포 남항으로 안전하게 입항 조처됐다.

한편 목포해경은 올해 들어 침수, 침몰, 화재, 전복 등 98척의 선박과 445명의 인명을 구조하고 있다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr