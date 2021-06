CJ온스타일, 6월 여름 맞이 행사 진행…앱 10% 적립 등

'온스타일데이×썸머세일' '페이백위크×여름준비' 진행

TV라이브 채널 여름 특집 세일 방송 편성 늘려

'브랜드핫픽' 인기 브랜드 최고 조건 판매

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일은 6월 여름 맞이 행사를 진행한다고 2일 밝혔다. 최근 인기 있는 여름 상품으로 할인 행사 라인업을 구성하고 적립금·사은품도 준비한다.

CJ온스타일 애플리케이션은 적립금 행사를 확대한다. 3일까지 진행하는 '온스타일데이×썸머세일' 행사는 모바일 앱 전 상품 구매 시 적립금 10%를 지급하는 행사다. TV방송 패션 상품을 최초 세일하는 '썸머패션 특집전'은 행사기간 계속 운영한다. 2일은 1+1 행사 상품이 많다. 드시모네 유산균·산과들에 견과 등 건강식품과 넥밴드 선풍기·지니엠오 썸머 쥬얼리 등을 구매 시 한 개 더 제공한다. 3일은 '클리어런스 특집전'을 진행하며, 가전·완구·출산용품·여름 선글라스 등 다양한 상품을 특가 판매한다.

14일부터 20일까지 '페이백위크×여름준비' 행사는 테마 별로 기획했다. 14, 15일은 '썸머 스타일 완성'을 위한 패션·뷰티 핫템을 추천하며 16, 17일은 '여름 라이프스타일 준비'에 필요한 생활·식품·유아동 상품을 판매한다. 18~20일은 '여름 홈스타일링'을 완성시켜 줄 가전·인테리어·침구 상품을 소개한다. 5만원 이상 구매 후 신청하면(TV라이브 채널 당일 편성 상품 제외), 적립금 10%를 제공한다.

CJ온스타일 TV라이브 채널은 여름 특집 세일 방송 편성을 늘린다. 오는 4~20일 매주 금~일요일 '브랜드핫픽'은 고객 호응도 높은 브랜드만을 골라 최고의 조건으로 판매한다. 여름 대표 언더웨어 프로그램 '힛더란제리'에서는 4일 '에블린 블루밍판타지 컬렉션'을 선보인다. 4만원 인하한 12만9000원에 판매하며 129명을 추첨해 에블린 정품 로브 가운도 증정한다. 5일에는 '제주신화월드' 숙박권을 판매한다. 신화관 2박을 63% 인하한 48만8000원에 판매한다. 19~27일에는 패션 브랜드 방송 횟수를 확대하고 특가로 판매한다.

김은경 CJ온스타일 e마케팅팀 팀장은 "안목 있는 상품과 브랜드를 제안하는 CJ온스타일 첫 여름 행사인만큼, 여름 시즌 꼭 필요한 트렌드 아이템으로 행사 상품 라인업을 구성했다"며 "가격 할인·적립금·사은품 등 다양한 혜택과 테마 별 행사 기획을 통해 쇼핑의 즐거움과 고객 만족감을 높이겠다"고 말했다.

