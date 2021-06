광진구, 전국 기초단체장 공약 평가 ‘3년 연속 최우수’ 달성

공약완료, 목표달성, 주민소통, 공약이행평가단 운영 등 신뢰행정 구현에 높은 평가

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 한국매니페스토실천본부에서 주관하는 ‘2021 전국 기초자치단체장 공약이행 및 정보공개 평가’에서 3년 연속 최우수 등급(SA)을 달성했다.

한국매니페스토실천본부는 전국 기초단체장을 대상으로 ▲공약 이행완료 ▲2020년 공약목표 달성도 ▲주민소통 ▲웹소통 ▲공약 일치도 등 5개 분야에 대해 평가를 진행, 기초자치단체를 SA, A, B, C, D 5개 등급으로 분류했다.

그 결과 광진구는 종합평가 최우수 등급인 SA 등급을 민선 7기 3년 연속 획득하는 쾌거를 이뤘다.

구는 8대 분야, 68개 공약에 대한 연차별 추진계획에 맞춰 성실히 공약을 이행하고 있으며, 특히 공약 이행여부에 대한 객관적인 평가와 신뢰행정 구현을 위해 노력한 점에서 높은 평가를 받았다.

이를 위해 구는 전문가 및 구민들로 구성된 ‘민선7기 공약이행평가단’을 구성, 정기적인 공약사업 추진 보고회를 통해 추진사항 등을 자체 점검하고 있다.

또 행정여건의 변화 등으로 공약 조정이 필요한 경우 민선 7기 공약이행평가단과 적극적으로 소통·조정, 이행사항을 포함한 모든 공약 내용을 홈페이지를 통해 투명하게 공개하고 있다.

이와 함께 구는 민선 7기 대표 공약인 지역가치 상승을 실현하기 위해 지난해 12월 ‘KT부지 첨단업무 복합단지 조성’을 위한 착공신고를 마무리, 2024년 완공을 목표로 추진하고 있다.

또 오는 7월 중곡동 종합의료복합단지 2단계 사업인 의료행정타운 준공을 앞두고 있다.

더불어 광진복지재단 설립, 자양유수지문화복합시설 건립, 중랑천물놀이장 조성, 미세먼지신호등 설치 사업 등 주요 사업을 완료, 50+세대 지원, 국공립어린이집 확충, 장애인가정 지원 확대, 범죄예방 치안환경 구축, 반려동물 복지·문화사업, 민간일자리 발굴 및 공공일자리 확산 등 구민 삶과 밀접한 사업들은 공약 완료 후 추가 목표를 정해 지속 추진하고 있다.

김선갑 광진구청장은 “코로나19라는 위기상황 속에서도 구민의 안전과 일상을 지키기 위해 전력을 다한 결과 3년 연속 최우수 등급을 획득하게 됐다”며 “남은 임기 동안 구민과의 약속을 성공적으로 이행할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

