안양 관양고 주변 '공동·단독주택 단지' 조성…1345가구 규모

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 안양 관양고 주변에 1345가구 입주 규모의 공동 및 단독 주택단지가 조성된다.

경기주택도시공사(GH)는 지난 달 31일 안양 관양고 주변 '도시개발사업'(안양 관양 그리니티시티) 부지 조성공사에 들어갔다고 1일 밝혔다.

안양 관양고 주변 도시개발사업은 총 2020억원의 사업비를 투입해 15만7000㎡ 규모의 땅에 공동주택 1317가구와 단독주택 28가구 등 총 1345가구의 주택단지를 2024년까지 조성하는 사업이다. 사업 시행자는 GH와 안양도시공사다.

그리니티시티(Greenity City)는 초록(Green), 정보통신기술(IT), 공동체(Community)가 하나로 어우러진 이름으로, GH는 해당 부지를 교통ㆍ안전ㆍ환경 분야 스마트도시 서비스를 제공하는 친환경 스마트도시로 공급할 계획이다.

GH는 관양 그리니티시티를 자연환경을 활용한 친환경 주거단지로 조성하기 위해 전체 면적 15만7000㎡ 중 공원ㆍ녹지비율을 30%로 기준 면적 대비 2.4배 넓게 계획했다. 인근 관악산 산림욕장과 연결되는 특성을 적극 반영한 것이다.

또 사업지구 내 발견된 맹꽁이(멸종위기 야생동물 Ⅱ급)의 대체 서식지를 지구 내에 조성해 환경 친화적인 도시개발을 추진한다.

장기진 GH 경제진흥본부장은 "안양 관양고 주변 도시개발사업에 친환경 스마트 주거단지 건설이라는 GH의 역할을 다하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr