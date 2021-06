코린 풀키에 프랑스 관광청 韓지사장, 용인 에버랜드 방문

[아시아경제 우수연 기자]코린 풀키에 프랑스 관광청 한국 지사장이 300만 송이의 장미가 가득한 경기도 용인 에버랜드를 1일 방문했다.

풀키에 지사장은 프랑스 파리 분위기로 조성된 로즈가든을 둘러 보고 에버랜드 개장 45주년을 기념해 도입된 사파리 와일드 트램도 체험하는 등 에버랜드 곳곳을 둘러봤다.

에버랜드는 프랑스 파리 여행 기분을 경험할 수 있도록 프랑스 관광청과 협업해 약 2만㎡(6000평) 규모의 로즈가든 일대를 '생제르망 데프레' 거리 분위기로 조성하고 파리지앵 분장 연기자들과의 포토 타임, 프랑스 감성의 버스킹 공연 등 다양한 프랑스 문화를 체험할 수 있는 퍼포먼스들을 선보이고 있다.

풀키에 지사장은 "코로나19로 양국간 방문이 어려운 상황인데 한국에서 프랑스 문화를 체험할 수 있도록 기회를 제공한 에버랜드에 감사를 표한다"면서 "이번 행사를 통해 양국간 우호 증진의 기회가 되길 바란다"라고 말했다.

