당국 "대구시 화이자 백신 도입 관련 정품 확인중"…화이자 "승인 안해"(종합)

민간 무역회사 제안에 화이자 "중앙 정부와 초국가 국제기관에만 백신 공급" 반박

[아시아경제 서소정 기자] 당국이 대구시가 정부 도입과는 별도로 코로나19 예방을 위한 화이자 백신 3000만명분 도입을 추진 중이라는 언론보도에 대해 신중한 확인이 필요하다는 입장을 밝혔다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 1일 백브리핑에서 "대구시 외국 무역회사가 독일 바이오엔텍이 생산한 수천만회분 백신을 공급할 수 있다고 제안한 상황으로 화이자나 바이오엔텍의 제안은 아니다"면서 "제품의 정품 여부 등을 화이자에 요청해 확인중"이라고 밝혔다.

이날 한 매체는 대구시와 대구시의사회, 의료단체인 메디시티대구협의회에서 정부가 확보한 화이자의 코로나19 백신과는 별개의 물량 도입을 추진중이라고 보도했다.

손 반장은 "화이자만이 한국 정부를 상대로 백신 공급 계약을 하는 것으로 판단한다"며 "화이자·바이오엔텍이 현재 국가 단위나 코백스 같은 초국가 기관에 한정해 백신을 공급하고 있는데 어떻게 민간 무역회사가 제품을 보유하고 있는지 확인이 필요하다"며 의문을 제기했다.

이어 "아스트라제네카 백신의 경우도 외국 민간 회사라든지 개인이 공급할 수 있다는 제안이 있었지만, 확인해보면 가능하지 않았던 경우가 많아서 이런 제안에 대해서는 신중히 확인하는 상황"이라고 언급했다.

손 반장은 "설사 제품이 정품이더라도 백신의 품질과 안전성에 관한 인증도 필요하다"면서 "화이자 백신은 보관조건이 까다로워 냉장보관 조건이 지켜지지 않으면 변질의 우려가 있다"고 말했다.

또 "식품의약품안전처 품질인증과 허가 과정은 별도로 필요하다"면서 "백신 제조 공장에 대한 확인이 필요하고, 외국 무역회사가 알려준 접종용량이 화이자로부터 받은 것과 달라서 제안받은 백신 정보를 확인하고 글로벌 본사에도 정품 여부를 확인중"이라고 말했다.

이날 한국화이자는 즉각 "승인한 바 없다"는 공식 입장을 냈다.

한국화이자는 "팬데믹 상황에서 화이자는 전세계적으로 각국 중앙 정부와 초국가 국제기관에만 코로나19 백신을 공급하고 있다"며 "화이자 본사와 한국화이자는 그 어떤 단체에도 한국에 화이자·바이오엔텍 백신을 수입·판매·유통하도록 승인한 바 없다"고 밝혔다.

