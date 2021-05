[아시아경제 이정윤 기자] 재산 다툼을 벌이다 전 부인을 흉기로 찔러 사망케 한 80대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

1일 경찰에 따르면 서울 서초경찰서는 전날 A씨를 살인 혐의로 체포해 조사하고 있다.

A씨는 전날 오후 8시 50분께 서초구 잠원동의 한 빌라 앞 길가에서 전 부인인 70대 B씨와 다툼을 벌였고 미리 준비한 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다.

경찰은 '부부싸움을 하는 것 같다'는 주변의 신고를 받고 출동해 A씨를 현행범 체포됐다. B씨는 인근 병원으로 이송됐으나 사망했다.

경찰은 이날 중 A씨에 대해 구속영장을 신청할 예정이며 목격자 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr