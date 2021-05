한국타이어, 'FFF 레이싱팀'과 뉘르부르크링 24시 내구레이스 출전

[아시아경제 이창환 기자] 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 코스피 증권정보 현재가 49,450 전일대비 550 등락률 +1.12% 거래량 65,440 전일가 48,900 2021.06.01 10:13 장중(20분지연) 관련기사 한국타이어, 말레이 국민차 '페로두아' 신차용타이어 공급한국타이어, '아우디 드라이빙 익스피리언스' 초고성능 타이어 공급한국타이어, 1분기 영업이익 1860억원…전년比 75.5%↑ close 가 세계 정상급 레이싱팀 'FFF 레이싱팀(FFF Racing Team)'과 함께 오는 3일 개최되는 '뉘르부르크링 24시 내구레이스(ADAC TOTAL 24h Race)'에 출전한다고 1일 밝혔다.

올해 한국타이어와 공식 파트너십을 체결한 'FFF 레이싱팀'은 '뉘르부르크링 24시 내구레이스'에 '한국 FFF 레이싱팀(Hankook FFF Racing Team)'을 팀명으로 등록해 출전한다.

경기 차량인 '람보르기니 우라칸 GT3 에보(Lamborghini Hurac?n GT3 EVO)'에 한국타이어의 고성능 레이싱 타이어가 장착된다.

접지력과 핸들링 성능, 내구성이 탁월한 마른 노면용 레이싱 슬릭 타이어인 ‘벤투스 F200’과 높은 안정성을 갖춘 젖은 노면용 레이싱 타이어 ‘벤투스 Z207’ 및 '벤투스 Z218'이 장착돼 고성능 차량에 최적의 주행 성능을 제공하게 될 예정이라고 회사 측은 강조했다.

또한 한국타이어는 이번 출전을 기념해 레이스 현장의 생생한 소리와 박진감, 모터스포츠의 열정을 전하는 뮤직 비디오 '2021 속도의 교향곡(Symphony of Speed 2021)'을 제작했다고 밝혔다.

엔진 시동, 가속, 기어변환 등 다양한 자동차 조작 및 운전 소음을 활용한 음악을 배경으로 화려한 레이싱카와 역동적인 질주 장면을 담아내고 있다. 대회 출전 기념 뮤직비디오는 한국타이어 공식 유튜브 등 온라인 채널을 통해 확인할 수 있다.

'뉘르부르크링 24시 내구레이스'는 험난한 것으로 유명한 독일 뉘르부르크링 25.37km 트랙에서 24시간에 걸쳐 펼쳐지는 경주다. 지난 5월 초부터 약 4주간에 걸쳐 테스트 레이스와 예선이 진행됐으며, 오는 3일 본선 경기가 막을 올린다.

