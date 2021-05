[아시아경제 임혜선 기자]치킨 프랜차이즈 bhc치킨이 ‘포테킹’ 치킨을 대표 제품으로 육성하기 위해 제품 라인업 강화에 나섰다.

bhc치킨은 1일 전국 매장을 통해 ‘포테킹 콤보’, ‘하바네로 포테킹 후라이드’ 2종을 동시에 출시한다고 밝혔다.

이번 신메뉴는 부분육에 대한 소비자 요구를 반영하는 것은 물론 치킨에 대한 선택의 폭을 확대해 다양한 고객 요구를 받아들여 선보이게 됐다.

'포테킹 콤보'는 포테킹을 오롯이 닭 다리와 날개 부위로만 즐길 수 있는 메뉴다. ‘하바네로 포테킹 후라이드’는 포테킹을 매콤하게 즐길 수 있는 메뉴다. 남미의 대표적인 매운 고추인 하바네로 고추와 토마토, 칠리를 더했다.

포테이토와 치킨을 한 번에 즐길 수 있는 새로운 개념의 후라이드치킨 ‘포테킹’은 출시 이후 두 달만에 90만개 판매를 돌파하는 등 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있다.

