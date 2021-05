[아시아경제 황준호 기자] 한국투자증권은 1~24일 뱅키스 고객을 대상으로 해외주식 투자 이벤트를 진행한다. 뱅키스는 한국투자증권 온라인 주식거래 서비스다.

한국투자증권에서 해외 주식을 거래하는 투자자가 이 이벤트를 신청하면 추첨을 통해 해외주식 1주를 받을 수 있다. 하루 50명이 혜택을 받을 수 있다. 지급 종목은 구글, 테슬라, 나이키, SPY, QQQ 등 KSD 한국정보포털 세이브로 4월 순매수결제 상위 50종목 중 무작위로 결정된다.

추첨은 하루 한 번 진행한다. 당첨되지 않은 고객도 이벤트 종료일까지 당첨 기회를 매일 준다. 당첨된 주식은 추첨일 포함 5영업일에 고객 계좌로 지급된다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr