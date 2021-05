LG헬로비전 헬로모바일, 전국 '미니스톱'서 알뜰폰 유심 판매

[아시아경제 구은모 기자] LG헬로비전 헬로모바일이 편의점 ‘미니스톱’ 전 매장에서 유심 판매를 시작한다고 1일 밝혔다. 헬로모바일의 편의점 유통제휴 확대로 소비자들은 미니스톱을 비롯해 CU·이마트24 등 전국 1만5000여 개 편의점 매장에서 알뜰폰을 이용할 수 있게 됐다.

헬로모바일은 이번 제휴로 알뜰폰 고객 접점을 ‘슬세권(슬리퍼+세권)’ 안에 확고히 정착시킨다는 목표다. 코로나19 시대 집 근처 편의점 유심을 찾는 고객이 전체 유심 가입의 40%(1분기 기준)를 차지한 상황에서 미니스톱의 2500여개 매장 인프라를 토대로 알뜰폰 접근성이 더욱 늘어날 전망이다. 이날부터 고객은 전국 모든 미니스톱 매장에서 헬로모바일 유심을 만나볼 수 있다. 유심 구입 후에는 다이렉트몰을 통해 전 유심 요금제로 가입 가능하며, 5분 내 ‘셀프 개통’까지 마칠 수 있다.

6월 한 달 간 진행되는 ‘최대 150GB 데이터 추가 프로모션’ 혜택도 누릴 수 있다. 월 150GB를 추가 제공받을 수 있는 스테디셀러 요금 ‘The 착한 데이터 유심 11GB(3만3000원)’를 포함해 이달 말까지 다이렉트몰을 통해 인기 데이터 무제한 유심 요금제에 가입한 고객에게는 월 10GB~150GB 데이터 추가 혜택이 주어진다.

헬로모바일은 미니스톱 유심 판매를 기념 이벤트도 준비했다. 이날부터 6월 말까지 미니스톱 유심 가입 고객 전원에게는 ‘모바일 신세계 상품권(1만원 상당)’과 더불어 유심 구입비 면제 혜택을 제공한다. 한편, 해당 고객 중 65명을 별도 추첨해 ▲에어팟 2세대 ▲전동 마사지건 ▲미밴드4 사은품도 선물한다.

한정호 LG헬로비전 모바일사업단장은 “이번 제휴가 알뜰폰 유통판로를 넓히고 편의점 집객효과를 높이며 상호 긍정적인 시너지를 이끌어내길 기대한다”며 “최근 ‘자급제폰+유심’ 조합을 찾는 MZ세대가 급격히 늘어난 만큼 이들의 필수 생활거점인 ‘편의점’을 통해 알뜰폰 접근성과 만족도를 획기적으로 높여 나가겠다”고 밝혔다.

