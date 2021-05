이마트, 건강기능식품 브랜드 '바이오퍼블릭' 선보여

건기식 ODM 콜마비앤에이치서 생산 … 가격 20~30% 저렴

코로나 이후 건강 관심↑ … 선물용보다 본인용 구매↑

[아시아경제 조인경 기자] 이마트가 건강기능식품 자체브랜드(PL) 'Biopublic(바이오퍼블릭)' 선보인다.

이마트는 바이오퍼블릭 프로바이오틱스와 비타민C스틱, rTG오메가3, 홍삼스틱, 루테인, 칼마디(칼슘·마그네슘·비타민D), 밀크씨슬, 멀티비타민 남성·여성용 등 9개 품목을 오는 3일부터 노브랜드 전문점과 SSG닷컴에서 본격 판매한다고 1일 밝혔다.

바이오퍼블릭은 몸에 좋은 건기식을 대중화하고 합리적인 가격과 믿을 수 있는 품질의 상품을 통해 누구나 부담 없이 건강을 관리할 수 있도록 하겠다는 의미를 담고 있다.

상품은 국내 건강기능식품 ODM 1위 기업인 콜마비앤에이치가 엄선한 성분으로 생산한다. 가격은 멀티비타민(30정)과 루테인(30캡슐), 밀크씨슬(30정), 칼마디(60정)가 각각 4900원, 프로바이오틱스(50포), 비타민C스틱(60포), rTG오메가3(50캡슐) 9800원, 홍삼스틱(30포) 1만9800원 등이다. 상품성이 뛰어나지만 별도의 광고비를 지출하지 않고 이마트와 콜마비앤에이치의 직접 거래를 통한 유통구조 단순화로 가격이 유사 상품 대비 20~30% 가량 저렴하다는 게 이마트의 설명이다.

이마트는 향후 프로틴, 다이어트, 피부, 관절, 스트레스케어 등으로 관련상품을 확대해 나갈 계획이다.

이마트가 건기식 브랜드를 새롭게 선보인 이유는 고령화가 가속화되고 코로나19에 따른 건강에 대한 관심이 증가하며 건기식 시장이 확대되고 있기 때문이다.

한국건강기능식품협회의 '2020 건강기능식품 시장 현황 및 소비자 실태조사'에 따르면 2016년 3조5000억원 규모였던 국내 건기식 시장은 매년 증가해 지난해에는 4조9000억원에 이른 것으로 추산된다. 특히 선물용 건기식 매출이 2016년 1조2000억원에서 2020년 1조4000억원으로 17.3% 증가하는데 그친 반면 본인이 직접 섭취하기 위해 구매하는 건기식 매출은 같은 기간 2조3000억원에서 3조5000억원 규모로 51.9% 증가했다.

이마트는 바이오퍼블릭 출시를 기념해 이달 30일까지 4주간 행사카드로 2만원 이상 구매할 경우 5000원을 할인해 준다. 또 6월 중 바이오퍼블릭 상품을 2회 이상 구매하면 다음달 50% 할인을 받을 수 있는 쿠폰을 이마트앱을 통해 제공한다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr