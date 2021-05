식탁에서 떨어졌다더니…아이 맡던 옆집 엄마 "4층서 추락" 말 바꿨다

[아시아경제 김소영 기자] 평소 친하게 지내던 이웃집에 잠시 맡겨진 3살 아이가 빌라 4층에서 추락해 뇌출혈 등으로 중환자실에 입원하는 사고가 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

31일 경북경찰청에 따르면 지난 29일 오전 10시20분께 경북 구미의 한 빌라 4층 창문에서 3세 아이가 바깥 바닥으로 떨어졌다.

인근 가게를 운영하던 아이의 엄마 A씨는 이날 오전 9시쯤 평소 친분이 있던 B씨 집에 자신의 아이를 잠시 맡겼고, 이후 한 시간이 조금 지나 이 같은 사고가 발생한 것으로 알려졌다.

이 사고로 현재 아이는 뇌출혈이 발생하고 한 쪽 폐가 손상됐으며 온몸에 타박상을 입어 중환자실에 입원 중인 것으로 전해졌다.

처음 아이를 치료한 구미 강동병원은 아이를 대구의 한 대학병원으로 이송했고, 이 병원은 아동학대를 의심해 경찰에 신고했다.

B씨는 경찰 조사에서 "아이가 식탁에서 놀다가 떨어졌다"고 진술했다가 인근 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 경찰의 추궁이 이어지자 "내 아이에게 분유를 먹이고 있는 동안 방으로 들어간 A씨 아이가 인기척이 없어 들어가 보니 침대 옆 창문 밖으로 떨어져 있었다"고 번복한 것으로 알려졌다.

이에 A씨는 "처음부터 4층에서 떨어졌다고 했다면 바로 대학병원에 가서 정밀검사를 받았을 텐데, 식탁에서 떨어졌다고 하니 금방 나을 줄 알고 지역 병원에 갔다가 골든타임을 놓쳤다"고 주장했다.

또 "B씨가 무서워서 거짓말을 했다고 하는데 믿을 수 없다"며 "아이가 4층에서 떨어졌으면 119에 신고를 먼저 해야지, 자기 신랑한테 먼저 알리는 게 말이 되느냐. 겁이 많은 아이가 방충망을 본인이 열고 스스로 뛰어내렸다는 것은 말이 안 된다"고 지적했다.

경찰 관계자는 "사건 경위와 A씨 고의성 여부 등을 조사 중이다"라고 밝혔다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr