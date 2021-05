[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 호남대학교 대학일자리센터(센터장 김은아)는 전력계통 공기업 취업준비를 위한 H-ACE 인재양성 프로그램의 한 단계인 한국사능력검정시험 준비반을 성공적으로 운영했다고 31일 밝혔다.

지난 4일부터 27일까지 온라인으로 운영한 이번 교육과정은 공기업 취업준비에 있어 역량을 강화하기 위해 추진됐다. 주제별 개념 정리 및 기출 문제 풀이를 통해 한국사능력검정시험에 대비할 수 있도록 구성했다.

한국사 온라인 교육에 참여했던 관광경영학과 주은석 학생은 “필요한 자격증인 한국사능력검정시험을 준비할 수 있어 도움이 됐다”고 말했다.

김은아 센터장은 “취업에 대비할 수 있는 자격과정을 구성해 체계적으로 취업을 준비할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

