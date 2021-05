[아시아경제 류태민 기자] 유엔젤 유엔젤 072130 | 코스피 증권정보 현재가 4,160 전일대비 20 등락률 +0.48% 거래량 75,576 전일가 4,140 2021.05.31 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-20일유엔젤, SKT와 17억원 규모 지능만 공급계약 체결유엔젤, 지난해 영업이익 16억원…흑자전환 close 은 에스케이씨인프라서비스주식회사와 15억8756만원 규모의 공급 계약을 체결했다고 31일 공시했다.

이는 최근 매출액의 5.87%에 해당하는 액수다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr