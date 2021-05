속보[아시아경제 임주형 기자] 6월부터 코로나19 백신 접종 1회만 참여해도 '8인 가족모임' 인원수에서 제외된다.

질병관리청 중앙방역대책본부는 6월부터 '예방접종 완료자 일상 회복 지원방안'을 시행한다고 31일 밝혔다.

다만 실내에서는 백신 접종자도 마스크를 착용해야 한다.

