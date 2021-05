서울보증, 인도네시아 대표사무소 설립…아세안 보증시장 진출

[아시아경제 오현길 기자] 서울보증보험은 인도네시아 자카르타에 대표사무소 설립을 완료했다고 31일 밝혔다.

서울보증은 4월말 금융감독원에 해외사무소 설치 신고를 완료하고 지난주 인도네시아 정부로부터 대표사무소 설립 공식 인가를 받았다.

서울보증은 오는 8월 대표사무소 운영을 개시할 예정이며, 인도네시아 현지 금융시장을 면밀히 조사해 중장기적으로 현지 법인 설립 등을 통해 수익을 창출하겠다는 계획이다.

유광열 서울보증 대표는 지난해 12월 취임한 직후 신 성장동력 확보를 위한 경영전략으로 'G(글로벌), D(디지털) P(파트너십)를 제시, 특히 글로벌 전략으로 신남방 시장 진출을 통한 수익 다각화를 강조해왔다. 1월 아시아보증·신용보험협회(AGCIA) 협회장으로 취임하며 아세안(ASEAN) 보증시장 진출에 힘써왔다.

서울보증은 현재 베트남 하노이지점과 뉴욕, 북경, 두바이 대표사무소를 운영 중이다.

유광열 서울보증 대표는 "성장잠재력이 높은 아세안 시장에 국내 보증사업 비즈니스 모델을 수출하기 위한 교두보를 마련했다"며 "글로벌 탑-티어 보증보험사이자 아시아보증·신용보험협회(AGCIA) 의장사로서 그 역할을 충실히 수행하겠다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr