과기정통부, 디지털 전환 지원 전문 강사 모집…총 900명

[아시아경제 조슬기나 기자] 과학기술정보통신부는 2021년도 제1차 추경으로 신규 추진하는 ‘디지털 전환 지원’ 사업의 전문 강사를 6월 1~14일 모집한다고 31일 밝혔다.

디지털 전환 지원 사업은 정보통신기술 분야의 양질의 일자리 창출과 민간 부문의 디지털 전환 가속화를 위해, 총 900여 명의 디지털 전환 전문 강사를 양성해 중소기업, 소상공인 및 비영리기관을 대상으로 맞춤형 디지털 전환 교육을 제공하는 사업이다.

이번에 모집하는 디지털 전환 전문 강사는 사업수행기관인 한국정보통신진흥협회(한국능률협회 공동수행), 한국생산성본부, 한국표준협회에서 각 300명씩, 총 900명 규모다.

선발된 디지털 전환 전문 강사는 약 2주간의 양성교육을 거쳐 8월 경부터 약 4개월 간 디지털 전환 교육 수요처인 중소기업, 소상공인, 비영리기관 등을 대상으로 디지털 전환 현장 교육을 수행하게 된다.

전문대 이상 IT 관련학과 졸업자, IT관련 국가(공인)자격증 또는 국제자격증 소지자, IT분야 또는 정보화 교육관련 강의 경력 1년 이상인 자, IT관련 교육(160시간 이상)과정 수료자 등의 요건을 갖춘 자로, 선발 이후 강사 양성 교육을 수료하고 4개월간 강사로 활동이 가능해야 한다. 정부와 지자체의 공공근로사업 등 일자리 사업 중복 참여는 불가능하다. 보다 상세한 내용은 홈페이지 참조(www.koreadx.kr, 디지털전환.kr)하면 된다.

이승원 과기정통부 정보통신산업정책관은 “코로나19로 인한 IT 교육 분야의 급격한 고용충격에 대응하여, 일자리 창출과 연계한 디지털 전환 지원을 통해 고용증대와 디지털 전환 가속화의 ‘두 마리 토끼’를 잡을 필요가 있다”며 “앞으로도 과기정통부는 전 사회적인 디지털 전환 확산을 위한 전문인력 육성 및 저변 확대 등의 역할을 강화할 계획”이라고 밝혔다.

