“반려동물 사진만 보여줘도 선물이” 에어부산, ‘펫팸족’ 사료·간식 제공 이벤트

에어부산 국내선 카운터에 반려동물과 함께 찍은 사진만 보여도

반려동물과 떠나는 '펫팸투어'는 에어부산으로….

에어부산(대표 안병석)이 반려동물 사진을 보내주는 이용객에게 사료와 간식 등을 선물하는 이벤트를 마련했다.

에어부산은 ‘펫팸족’ 여행객을 위해 시행했던 ‘하늘 위 펫스토랑’ 이벤트를 추가로 실시한다고 31일 밝혔다.

6월 1일부터 에어부산 국내선 이용객을 대상으로 프리미엄 반려동물 사료와 간식으로 구성된 ‘웰츠 트래블 키트’를 증정한다.

이벤트 응모는 에어부산 카운터에서 탑승객과 반려동물이 함께 찍은 사진만 보여주면 된다.

기존에는 반려동물과 함께 탑승해야만 수령할 수 있었지만 이번 이벤트에서는 반려동물과 함께 찍은 사진만 보여주면 수령할 수 있다.

이번 이벤트는 에어부산이 준비한 ‘웰츠 트레블 키트’가 소진될 때까지이다.

에어부산 측은 반려동물을 키우는 승객은 에어부산을 즐겨 이용하기를 권했다.

에어부산은 인스타그램 해시태그·퀴즈 이벤트도 함께 진행해 반려동물을 키우는 고객과의 소통도 한층 더 강화한다는 방침이다.

인스타그램 해시태그 및 퀴즈 이벤트는 ‘웰츠 트래블 키트’를 수령한 승객이 에어부산 공식 인스타그램 계정을 팔로우한 후, 에어부산이 명시한 해시태그(#에어부산반려동물 #에어부산펫 #펫스토랑 #에어부산웰츠)와 함께 웰츠 트래블 키트와 반려동물이 함께 나온 사진을 업로드하거나 퀴즈 이벤트 게시물에 댓글로 답을 달면 추첨을 통해 △반려동물 국내선 무료항공권 △웰츠 트래블 키트를 제공하는 이벤트이다.

에어부산 관계자는 “반려동물을 가족처럼 여기는 펫팸족이 1500만여명을 넘어서며 반려동물 동반 여행에 대한 관심도 높아지고 있다”며 “많은 승객이 또 하나의 가족인 반려동물과 보다 즐거운 여행을 할 수 있도록 마케팅을 강화할 계획이다”고 말했다.

