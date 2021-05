文대통령 "덴마크, 백신생산 큰 역할 기대"

녹색전환 선진국 덴마크 총리와 화상 정상회담…2021 P4G 서울 녹색미래 정상회의 참석

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 30일 오후 메테 프레데릭센 덴마크 총리와의 정상회담에서 "덴마크가 바이오강국인 만큼 백신 생산에 큰 역할을 할 것이라고 기대한다"고 말했다. 프레데릭센 총리가 "코로나19 위기에 대응하는 문 대통령의 리더십은 많은 국가들에 영감을 줬다. 한국의 경험을 배우고 싶다"고 말한 뒤에 나온 문 대통령의 답변이다.

박경미 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "‘한-덴마크 화상 정상회담’을 개최해, 양국 간 현안 및 상호관심사에 대해 논의했다"면서 "양국 정상은 이번 2021 P4G 서울 녹색미래 정상회의의 성공적 개최를 비롯한 기후·환경분야의 양국간 협력 방안을 중점적으로 논의했다"고 설명했다.

문 대통령과 프레데릭센 총리는 양국의 관계가 ‘포괄적 녹색 전략적 동반자 관계’로 격상되는 이정표가 되는 해라는 데 뜻을 함께 했다. 앞으로 태양광과 해상풍력을 중심으로 하는 신재생에너지 분야에서 정부간, 기업간 협력을 증진하고, 해양 디지털 국제협력도 강화해나가기로 했다.

박 대변인은 "양국 정상은 유엔 안보리, 유엔 인권이사회, 국제해사기구(IMO) 등 국제기구에서의 상호협력에 대해 의견을 나누었고, 미얀마의 민주주의, 평화와 안정을 위해 양국이 긴밀하게 협조해 나가기로 했다"고 말했다.

박 대변인은 "문 대통령이 한미정상회담 성과를 공유하자, 프레데릭센 총리는 한반도 평화 정착을 위한 우리 정부의 노력에 대한 지지를 표했다"고 전했다.

박 대변인은 "프레데릭센 총리는 한국이 신뢰할만한 동반자로 향후 협력관계를 강화하겠다고 말했으며, 문 대통령은 프레데릭센 총리에게 한국과 덴마크가 녹색 미래를 선도해 나가는 동반자가 되기를 바란다고 당부하며 회담을 마무리했다"고 덧붙였다.

