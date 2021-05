文대통령 "2023년 기후변화당사국 총회 유치 추진" (종합)

2021 P4G 서울 녹색미래 정상회의 개막…"포용적 녹색회복, 탄소중립 비전 지혜 함께 모으는 날"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 30일 '2021 P4G 서울 녹색미래 정상회의' 개회사를 통해 "한국은 2023년 제28차 기후변화당사국 총회 유치를 추진하고자 한다"면서 "앞으로도 개발도상국과 선진국을 잇는 가교 국가로서 책임과 역할을 다할 것"이라고 밝혔다.

문 대통령은 "오늘은 우리와 지구를 위해 ‘포용적 녹색 회복을 통한 탄소중립 비전 실현’의 지혜를 함께 모으는 날"이라며 "함께 행동하고 실천하는 것이 P4G의 정신"이라고 밝혔다.

이번 P4G 정상회의에서는 전 세계 50여 개 국가 정상과 20여 개 국제기구 수장이 참여한다. 문 대통령은 이번 정상회의를 통해 "인류의 역사가 공존의 역사로 전환되길 기대한다"고 말했다.

문 대통령은 "지금 인류가 당면한 기후위기를 해결할 수 있는 해답 역시 명확하다. 다짐을 넘어 함께 실천하는 것이며, 선진국과 개도국이 협력하는 것"이라며 "한국 역시 국제사회의 기후위기 극복 노력에 선제적이고 적극적으로 동참할 것"이라고 다짐했다.

문 대통령은 "나는 ‘2021 P4G 서울 녹색미래 정상회의’를 통해 기후위기 해결을 위한 우리의 연대가 더욱 굳건해지길 바라며,

한국 국민들을 대표해 국제사회에 몇 가지를 약속하고자 한다"면서 "첫째, 한국은 ‘2030 국가 온실가스 감축목표’를 추가 상향하겠다"고 말했다.

문 대통령은 "둘째, 한국이 국제사회의 지원 속에서 산림 회복을 이룬 것처럼, 개발도상국들과 적극 협력하겠다"면서 "석탄화력발전 의존도가 큰 개발도상국들의 에너지 전환을 돕겠다"고 말했다.

문 대통령은 "글로벌녹색성장연구소에 500만 불 규모의 그린 뉴딜 펀드 신탁기금을 신설하겠다"고 덧붙였다.

아울러 문 대통령은 "다양한 생물종의 보호를 위해 더욱 노력하겠다"면서 "생물 다양성의 보고인 한반도 비무장지대의 자연 생태계 보존을 위해서도 국제사회가 관심을 가져주기 바란다"고 당부했다.

문 대통령은 "2050 탄소중립을 향한 여정이 지속가능한 발전의 길이 될 수 있도록 적극적이고 선제적인 정책을 펴나가겠다"면서 "탄소중립은 인간이 지구와 공존하기 위한 길이지만, 혁신 기술, 혁신 산업, 혁신적인 일자리 등을 이 만들어낼 수 있는 기회"라고 설명했다.

문 대통령은 "‘2021 P4G 서울 녹색미래 정상회의’가 미래세대를 포함한 우리 모두의 더 안전하고 지속가능한 미래, 인류의 포용적 녹색회복과 탄소중립을 향한 중요한 걸음이 되기를 바란다"고 말했다.

