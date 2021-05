P4G 개회식, 인왕재색도 연출…증강현실 활용 멸종 동물 되살려

한국 최초의 비대면 환경 분야 다자 정상회의, P4G 서울 녹색미래 정상회의 이모저모

[아시아경제 류정민 기자] 30일 개막한 '2021 P4G 서울 녹색미래 정상회의' 개회식에서는 인왕재색도를 재해석한 영상이 활용됐다. 아울러 증강현실을 활용해 멸종 동물을 되살리는 장면도 연출됐다.

청와대는 30일 "우리나라에서 개최하는 최초의 비대면 정상회의이자, 최초의 환경 분야 다자 정상회의로서, 이번 정상회의 개회식과 정상 토론세션에서는 우리나라 고유의 전통적 모티브와 함께 첨단 미디어, 증강현실(AR) 등 현대적 기술이 어우러져 미래에 대한 희망의 메시지를 전달하고, 아울러 삼천리강산의 아름다움과 최첨단 친환경 기술을 선보인다"고 설명했다.

우선 개회식장은 아무것도 없는 텅 빈 공간에 한국의 산수화와 민화를 모티브로 하여 인왕제색도를 재해석한 영상을 입체적으로 덮어서(mapping) 연출했다. 천장과 바닥을 포함한 5면에 입체적으로 지구와 자연을 표현한 영상을 입힌 공간에는 세계적인 무용수인 김주원이 예술감독을 맡아 인간과 자연의 공존을 시와 무용, 미디어 아트로 표현한 공연을 선보였다.

개회식에서는 국내 최초로 개발한 실감 콘텐츠 통합제어솔루션(VIT)을 활용해 실시간 증강현실(Live AR)을 연출했다.

청와대는 "기후변화로 인해 사라져가는 우리나라의 소나무 숲과 사향노루, 따오기, 왕은점표범나비 등 멸종위기 동물들이 되살아난 것처럼 실시간으로 현실감 있게 볼 수 있다"고 설명했다.

개회식장의 포디움은 기후변화로 고사 현상이 가속화되고 있는 금강송의 고사목(재선충 피해목)을 활용하여 제작했는데, 자연과 인간의 조화와 공존을 표현했다는 게 청와대 설명이다.

한편 아카데미 4관왕을 기록한 영화 '기생충' OST 작곡가 정재일이 참여한 전통과 현대의 음악적 융합인 테마곡(제목 wake up call)과 태초의 아름다운 자연과 현재의 모습을 보여주는 장민승 감독의 영상도 공개됐다.

각국 정상들이 실시간 화상으로 참여하는 31일 정상 토론세션에서는 한국의 아름다운 사계절과 하루 24시간의 모습을 현실의 경치와 관념 속 이상향으로 그려낼 예정이다. 특히 환경부에서 발표한 기후변화로 사라질지 모르는 사빈(沙濱)해안, 순천만, 갯벌, 구상나무숲, 국립공원의 아름다운 풍경, 습지 등이 활용됐다.

청와대는 "한화큐셀의 태양광 모듈, 현대차의 수소전기차, 두산중공업의 해상용 풍력발전기 등 우리 기업의 선도적인 신재생에너지 기술을 상징적으로 보여주는 오브제를 배치해 각국의 정상과 국제기구 수장들에게 우리의 녹색기술을 소개한다"고 밝혔다.

