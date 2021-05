김 총리 "美, 약속한 분량 '2배' 백신 도착…바이든에 감사"(상보)

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 30일 "미국이 제공하는 얀센 백신 100만명분이 금주 중 우리나라에 도착한다"며 "한미동맹의 굳건함을 보여준 조 바이든 대통령과 미국 정부에 깊은 감사의 말씀을 드린다"고 말했다.

김 총리는 이날 오후 정부서울청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의 를 주재하고 "당초 한미정상회담에서 약속한 55만명분 보다 약 두 배에 달하는 물량"이라며 이같이 말했다.

김 총리는 "얀센 백신은 이미 미군을 포함해 미국인 1000만여명이 접종을 받았다"며 "우리나라도 지난 4월 얀센 백신의 사용을 허가했고, 국내 도입 즉시 접종이 가능하다"고 말했다. 이어 "이 백신은 한 번만 접종하면 되고, 특히 남아공 변이바이러스에도 효과가 있다는 것으로 보고되고 있다"고 접종을 독려했다.

아울러 "우리 군용기가 직접 미국에서 공수해 와서, 군 관련자와 예비군, 민방위 대원 중심으로 접종할 예정"이라며 "신속히 접종을 완료하도록, 관계부처와 지자체가 철저히 준비해주기 바란다"고 당부했다.

김 총리는 "65세 이상 어르신을 대상으로 백신접종을 시작한 지 사흘 만에, 무려 130만명이 넘는 국민들이 1차 접종을 마쳤다"며 "다시 한 번 국민 여러분의 협조에 감사드린다"고 말했다. 아울러 "내달 7일부터 60세에서 64세에 해당하는 국민의 접종이 시작된다"며 "백신의 안전성에 대해서는 정부를 믿어 주고, 사전예약에 적극 동참해 줄 것을 다시 한 번 호소드린다"고 덧붙였다.

