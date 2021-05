[포토] 문화예술인 만나는 송영길 대표

[아시아경제 윤동주 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 30일 서울 마포구 경의선숲길공원에서 국민소통 민심경청 프로젝트 '문화예술인 간담회'를 갖고 있다. 이날 송 대표는 인사말에서 "우리 자영업자들도 힘들지만 특히 문화예술인들이 너무 힘들다. 개인적으로 아는 많은 문화예술인들로부터 어려움을 듣고 있다"라며 "특별히 이번에 찾은 마포구는 글로벌 트렌드를 이끄는 문화예술의 중심지다. K-팝 열풍의 진원지이자 한류 콘텐츠의 인큐베이터의 역할을 하는 홍대와 연트럴파크로 불리는 이 경의선 숲길을 중심으로 많은 대중예술가들이 새로운 문화의 꽃을 피운 것으로 안다"라고 말했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr