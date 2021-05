백군기 용인시장 '용담호수뚝마켓' 찾아 관계자들 격려

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 백군기 용인시장이 '제2회 용담호수뚝마켓' 행사장을 찾아 관계자들을 격려하고 시민들과 소통하는 시간을 가졌다.

용담호수뚝마켓은 지역 주민들로 구성된 관광공동사업체 문화누리원삼이 29일 처인구 원삼면 용담호수에서 올해 두번째로 개최한 행사다.

문화누리원삼은 용인시가 추진하고 있는 '용인시 관광두레사업'에 참여해 지역의 관광 명소와 콘텐츠 개발을 위해 활발한 활동을 펼치고 있다.

이날 행사장에는 1300여명의 시민과 관광객이 찾았다. 앞서 1회 뚝마켓은 시민과 관광객 1000여명이 방문하는 등 큰 성과를 거뒀다.

문화누리원삼은 이날 행사장에 생활소품과 예술품, 로컬푸드 등을 전시 판매했다. 시민들이 즐길 수 있는 수공예 체험 부스도 운영했다.

백 시장은 각 부스를 돌며 시민들과 소통하고 관계자들과 지역 예술인들의 애로사항을 경청했다.

백 시장은 "지역 주민들이 직접 기획한 행사에 많은 시민과 관광객의 발길이 이어져 기쁘다"며 "용인의 관광 발전을 위해 제2의 용담호수뚝마켓이 생겨날 수 있도록 정책 개발과 지원에 힘쓰겠다"고 약속했다.

