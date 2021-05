정의당 “‘40세 이상만 대선출마 가능’ 헌법조항 없애자”

[아시아경제 전진영 기자] 정의당은 대통령 선거 출마 연령을 40세 이상으로 제한하는 현행 헌법규정을 철폐하자고 30일 제안했다.

현행 법은 헌법 67조와 공직선거법 16조를 통해 대통령 피선거권을 선거일 기준 40세 이상에만 부여하고 있다.

강민진 청년정의당 대표는 이날 국회 기자회견에서 “‘40세 미만 대통령 출마불가’ 헌법조항은 차별이자 불공정”이라며 “대통령 선거는 특정세대의 전유물이 아니라 시민 누구나 나설 수 있는 기회여야 한다”고 말했다.

강 대표는 “나이가 어리다고 세상을 바꿀 꿈까지 보잘것없지 않다. 기성세대가 상상하지 못하는 세상을 새로운 세대는 상상할 수 있다”며 “청년에게 국민을 대표할 권리를 보장한다는 것은 대한민국의 미래를 열어갈 새로운 상상력에 기회를 부여한다는 뜻”이라고 강조했다.

그는 여야 대권주자들을 향해 “대통령 선거에서 청년을 원천 배제하는 현행 피선거권 연령제한 장벽을 없애는데 동의하는지, 그리고 공직선거법상 출마 연령 하향을 추진하실 의향이 있으신지 각 후보께서 밝히길 바란다”고도 했다.

류호정 정의당 의원은 “정치권의 세대교체는 이제 국민 여론”이라며 “36세 이준석이 제1야당의 대표가 될 수 있다면, 마흔이 되지 않아도 대통령이 될 수 있어야 한다”고 밝혔다.

같은 당 장혜영 의원도 “대한민국의 역동성을 높이고 청년들이 정치를 통해 자신들이 살아갈 미래를 더 강력하게 보장해야 한다”며 “시대착오적인 피선거권 연령제한을 현실에 맞게 고치는 것은 피할 수 없는 2021년 대한민국의 과제”라고 강조했다.

