경기도, 블록체인 기반 동영상 콘텐츠 유통 플랫품 구축한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 블록체인 기술로 예술인의 공연영상물 소유권을 보호하는 '경기도형 공공 예술 OTT(온라인 동영상 서비스)' 사업을 추진한다.

경기도는 KT와 컨소시엄을 구성해 추진하는 공공예술 OTT 사업이 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원이 주관한 '2021년 블록체인 선도시범사업' 과제로 선정됐다고 30일 밝혔다.

이에 따라 도는 KT의 자체 블록체인 플랫폼(GIGA Chain BaaS)을 활용해 다음 달부터 동영상 콘텐츠 플랫폼 개발에 착수해 오는 10월 서비스를 개시한다.

예술인이 이번에 개발할 플랫폼에 공연 영상 콘텐츠를 등록해 디지털 자산화하면 콘텐츠 이용계약을 맺은 수요기관이 지불한 사용료 등 관련 수익을 예술인에게 배분하는 방식이다.

플랫폼 운영은 경기아트센터가 맡는다.

경기아트센터는 지난해부터 도내 예술인을 대상으로 비대면 무대를 제공해 촬영한 공연 영상을 유튜브 채널에 올리고 있다.

지난해 750개 팀의 비대면 공연 영상물 제작을 도와 유튜브 채널에 게시했고, 올해도 500개 팀의 공연 영상물 제작을 지원할 방침이다.

경기도형 공공예술 OTT는 코로나19로 무대를 잃은 예술인들이 비대면 무대 영상을 온라인에 올리고 있지만, 소유권 보호가 되지 않아 관련 수익을 배분받지 못하는 현실을 개선하려는 조치라고 도는 설명했다.

김종석 도 문화체육관광국장은 "이번 사업으로 관련 플랫폼이 구축되면 예술인의 지속적인 창작활동을 위해 정당한 수익 배분이 가능할 것"이라며 "창작 콘텐츠가 제대로 소유권을 보장받을 수 있도록 예술인들의 권익 보호에 힘쓰겠다"고 강조했다.

