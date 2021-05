은행권 배당 제한 6월 말 종료 가능성 높아

[아시아경제 이광호 기자]은행권 배당 제한 조치가 6월 말 종료되는 가운데 추가 연장 가능성은 작다는 관측이 많다.

30일 금융당국과 은행권에 따르면 금융위원회는 글로벌 경기와 경제성장률 전망치 등 달라진 경제 여건을 고려해 연장 여부를 조만간 결정할 방침이다.

금융위는 지난 1월 정례회의에서 은행권의 배당성향(배당금을 당기순이익으로 나눈 것)을 20% 이내로 제한하라는 내용의 '코로나19 대응을 위한 은행 및 은행지주 자본관리 권고안'을 의결한 바 있다. 권고안의 효력은 다음달 30일 만료된다.

당시 금융감독원은 1997년 외환위기(경제성장률 -5.1%)보다 더 큰 강도의 위기 상황을 가정해 시나리오별 충격을 견딜 수 있는지를 평가하는 스트레스 테스트(재무 건전성 평가)를 진행하기도 했다.

금융위와 금감원은 조치 만료 한 달여를 앞두고 조치 연장 여부 필요성에 대한 의견을 조회하고 있지만 올해 초와 달라진 현재의 경제 여건 등을 고려할 때 연장될 가능성은 크지 않다는 전망이 우세하다.

한국은행이 올해 우리나라 경제성장률을 4.0%로 높여 전망하는 등 경제 불확실성이 많이 걷힌 데다가 백신 보급 확대에 대한 기대감 등이 작용하고 있기 때문이다.

금감원이 최근 은행권에 대한 스트레스 테스트 작업에 착수했지만 올해 초와 같이 코로나19 특수 상황을 반영한 조치는 아닌 것으로 알려졌다.

배당 제한 조치가 다음달 종료되면 금융지주사들은 적극적인 주주환원 정책에 나설 것으로 예상된다.

금융지주사들은 지난 3월 정기 주주총회에서 금융당국 요구를 수용해 배당성향을 20%선으로 낮추면서도 이른 시일 내 중간·분기 배당 등을 통해 주주가치를 높이겠다고 강조한 바 있다.

