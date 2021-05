해남군, 선제대응 ‘철저한 방역’으로 스포츠마케팅 활기

강화된 방역 매뉴얼로 안전과 지역경제 활성화 두마리 토끼 잡아

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군이 코로나19 경제 위기 극복을 위해 꾸준한 스포츠마케팅을 통해 지역경제의 활력을 이끌어 내고 있다.

29일 군에 따르면 올 동계기간을 포함해 지난해 전지훈련과 전국대회 개최를 통해 연인원 3만 1000여명의 스포츠인들이 해남을 찾았다.

이는 코로나 발생 이전 연간 19만 5000여명에 비해 15%선까지 줄어든 수치이지만 군은 정부 방역지침에 따라 탄력적인 스포츠마케팅 유치 활동을 펼쳐왔다.

특히 스포츠마케팅을 통한 숙박, 음식점 등 경제유발효과가 100억원 이상 줄어들면서 지역경제에 막대한 손실을 끼쳐온 점을 감안, 올 들어 각종 스포츠대회를 재개하고 있다.

실제 지난해 코로나19 확산 이후 대흥사 관광단지 숙박업소 중 수개월 동안 단1실도 대여되지 않는가 하면 전국단위 대회 및 전지훈련팀이 주요 고객으로 하고 있는 식당에서 고용인력을 줄이는 등 지역 소상인들의 피해가 막심해 스포츠마케팅 재개에 대한 지역민들의 요구가 이어져 왔다.

또한 대학입시와 대표선수 선발 등 운동선수의 진학과 생업을 책임지고 있는 경기단체의 대회 개최 요구도 이어지고 있는 실정으로, 코로나 종식 이후 스포츠마케팅 활성화를 위해서는 현재부터 신뢰를 쌓아나가는 점이 중요하게 대두되고 있다.

이에 따라 해남군에서는 정부 코로나19 방역지침보다 강화된 코로나19 방역 매뉴얼을 적용해 코로나19 특별 방역팀을 구성, 여러 단계에 걸친 방역으로 안전한 대회개최에 만전을 기하고 있다.

해남군을 방문하는 모든 종목의 선수들은 2주전부터 발열체크 사항을 제출해야 하며 방문 72시간 이내에 코로나 검사를 실시, 음성판정 결과를 제출해야만 해남군내에서 개최하는 대회에 참여할 수 있다.

특히 대회장에 입장하는 모든 사람에게 2차례에 걸친 기본검사를 실시하고 이상 유무를 수시로 관찰하고 있다. 대회는 무관중으로 치러지며, 대회 시간 이후에도 반드시 방역지침을 준수해 활동할 수 있도록 단속을 강화하고 있다.

이같은 철저한 방역으로 지난 16일 치러진 제59회 전국봄철 종별 배드민턴 리그전 당시 코로나19 확진자 1명을 빠르게 선별하고, 600여명이 참여한 대회임에도 불구하고 추가 감염자 없이 대회를 종료한 바 있다.

해남군의 선제적 대응은 스포츠대회 관련 코로나19 대응 지침 표본 매뉴얼을 수립했다는 평가를 들을 정도로 방역당국의 호평을 이끌어 내기도 했다.

군은 오는 6월중 개최 예정인 제32회 문화체육관광부장관기 전국 근대5종 경기대회 겸 제50회 전국소년체육대회도 철저한 방역 지침에 맞춰 안전한 대회로 운영할 방침이다.

명현관 군수는 “전국대회 개최를 통한 코로나 확산이 일어나지 않도록 이중, 삼중의 방역 수칙을 시행하면서 방역수칙에 합의한 대회만을 제한적으로 운영할 계획이다”며 “생업에 어려움을 겪고 있는 지역 소상인들의 경기 활성화와 코로나 이후 스포츠마케팅 유치를 위한 밑거름이 될 스포츠 대회에 많은 협조를 부탁드린다”고 말했다.

호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr