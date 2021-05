노원구 공릉역과 마들역 일대 깔끔해진 이유 뭘까?

노원구, 부서간 협업시스템 구축 도로 위 불법적치물 및 무단투기 폐기물 3시간 이내 단속...보행보조기구 이용하는 노약자, 유모차 등 보행약자 위한 안전한 보행환경 조성

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)는 보행환경과 도시미관 개선을 위해 불법적치물과 무단투기를 강력단속한다고 밝혔다.

도로변 일부 상가의 경우 인도나 차도에 물건을 진열 판매하고 상품의 무단적치, 불법 주정차를 서슴지 않는 등 무법지대를 방불케 하고 있었다.

이는 도시미관을 저해할 뿐더러 보행 안전의 위협요소가 돼 적극적인 정비를 요구하는 주민들의 목소리가 높았다.

이에 구는 지난 4월부터 도로 위 확장영업에 따른 불법행위를 중점관리대상으로 지정하고 강력 단속에 나섰다.

주요 단속대상은 ▲도로를 무단점유하고 확장 영업하는 행위 ▲업소에서 쓰레기를 도로에 무단 투기하는 행위 ▲도로에서 차량을 이용, 폐기물 분리 및 영업을 하는 행위 등이다.

이를 위해 현장단속원 27명이 투입됐다.

또 도로점용 및 불법적치물을 담당하는 도시경관과, 쓰레기 무단투기 관련부서인 자원순환과, 그리고 동네 사정을 잘 아는 동 주민센터가 함께 상황을 공유하고 신속히 대응할 수 있도록 공동업무 활동방을 개설했다.

지속적인 순찰을 통해 불법사항을 찾아내 공동업무 활동방에 게시하면 담당부서가 3시간 이내 계도 및 단속을 실시하는 시스템이다.

구는 최근 지속적인 민원이 제기된 공릉역과 마들역 일대를 재정비하고 물청소를 실시한 후 화분 13개를 설치했다. 이를 통해 불법행위 재발을 방지, 일반 보행자는 물론 보행 보조기구를 이용하는 노약자와 유모차 이용 주민을 위한 쾌적하고 안전한 보행공간을 조성했다.

또 구는 지난 2018년부터 동네 청소행정 시스템을 획기적으로 개선했다. 일반주택 지역 뒷골목에 자활근로 사업단 82명, 희망일자리 165명을 집중 투입해 매일 청소를 실시한다.

아울러 무단투기 단속반을 15명으로 확대, 전 지역에 대한 단속을 벌이고 있을 뿐 아니라 종량제봉투, 음식물쓰레기, 재활용품, 대형폐기물 수거일을 주 3회에서 주 6회로 확대 시행하고 있다.

청소행정 시스템 개선과 더불어 이번 집중 단속을 통해 청결, 쾌적한 도시 이미지를 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

오승록 구청장은 “과거에도 여러 차례 정비작업이 이루어졌지만 불법행위가 지속되면서 주민들의 통행불편이 잇따랐다”면서 “앞으로도 신속하고 효율적인 단속을 통해 걷기 좋은 환경을 구민들에게 돌려드리겠다”고 말했다.

