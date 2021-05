이마트 과일·채소, '재생 PET'로 플라스틱 사용량 연 1000t 감축 나선다

플라스틱 사용량 저감 위해 재생 PET 50% 적용한 재생 플라스틱 팩 도입

연간 플라스틱 1000t 감축 목표, 한국인 1인당 플라스틱 사용량 1만배 수준

6월부터 팩 표면에 분리배출 용이한 '수(水)분리 이지필' 라벨 스티커 적용

[아시아경제 김유리 기자] 이마트가 과일·채소 상품에 재생 플라스틱 용기를 도입하며 연간 플라스틱 사용량 1000t 감축에 나선다. 한국인 1인당 연간 플라스틱 사용량의 1만배 수준이다.

이마트는 오는 6월1일부터 플라스틱 팩에 포장된 과일·채소 상품에 재생 페트(PET) 소재를 적용한 '재생 플라스틱 용기'를 도입한다고 30일 밝혔다.

이마트가 선보이는 재생 플라스틱 용기는 분리수거된 폐플라스틱을 활용한 재생 원료로 만든 용기다. 폐플라스틱을 엄격한 기준에 따라 선별·세척·가공한 재생 원료를 활용해 씻거나 껍질을 벗겨먹는 과일에 안전하게 사용할 수 있다.

이마트는 구매 후 바로 먹는 조각 과일을 제외한 과일 플라스틱 팩 전 상품에 재생 PET 50%를 사용한 재생 플라스틱 용기를 도입한다. 기존 이마트 과일 플라스틱 팩 상품은 100% 신규 PET 원료를 사용했다. 채소 팩 상품의 경우 선제적으로 전체 플라스틱 팩 사용량 중 27% 가량을 재생 원료를 사용한 플라스틱 팩으로 전환했으며 순차적으로 재생 PET 사용 비중을 55%까지 확대할 예정이다.

이마트는 이번 재생 플라스틱 용기 전환을 통해 연간 1000t 이상의 플라스틱 사용량을 절감한다는 목표다. 지난해 기준 이마트가 판매하는 과일·채소의 연간 플라스틱 팩 사용량은 약 2101t이다. 이마트는 연간 플라스틱 사용량의 52% 수준인 1099t을 재생 PET 원료로 전환해 신규 플라스틱 생산을 줄이고 플라스틱 폐기량을 절반 수준으로 낮출 계획이다.

이는 한국인 1인당 연간 플라스틱 소비량(98.2kg, 2016년 통계청 기준)과 비교했을 때 연간 약 1만명 이상이 사용하는 플라스틱 소비량을 감축하는 수준이다. 신규 플라스틱 소재 사용 대비 탄소배출량을 최대 79%까지 절감할 수 있다.

이마트는 6월부터 토마토 팩을 시작으로 플라스틱 포장 상품 전 품목에 분리배출과 재활용에 용이한 '수(水)분리 이지필(Easy-peel)' 라벨 스티커를 적용할 계획이다. 기존 유포지 라벨 대비 쉽게 떼어지는 특수 라벨이다. 일부 미제거된 라벨 스티커의 경우 수분리 기능을 통해 재활용 센터 내 세척 과정 중 자동으로 스티커가 분리된다.

이마트가 적극적인 친환경 행보에 나서는 이유는 자신의 신념과 가치관을 담아 소비하는 '미닝아웃 소비(가치소비)' 트렌드가 빠르게 증가하고 있기 때문이다. 특히 최근 주 소비층으로 부상한 MZ세대의 경우 소비에 친환경적·사회적 가치를 중시하는 경향이 강하게 나타나고 있다.

최진일 이마트 신선담당 상무는 "친환경과 지속가능 경영을 위한 기업의 노력은 이제 선택이 아닌 필수"라며 "앞으로도 작은 실천들을 모아 진정한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 앞장서는 이마트 신선이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr