삼성 견제 나선 애플, LG폰 중고보상 '초강수'

[아시아경제 구은모 기자] 애플이 LG폰 중고 보상 정책 카드를 꺼내들며 삼성전자의 국내시장 점유율 확대 저지에 나섰다.

28일 이동통신업계에 따르면 애플은 이통3사와 이날부터 오는 9월25일까지 LG전자 스마트폰을 반납하고 아이폰 시리즈로 교체한 사용자에게 일정 수준의 중고가와 추가 보상금 15만원을 주는 중고 보상 정책을 편다.

이번 정책은 이통사가 운영하는 중고 보상 프로그램과는 별개다. 기존 중고 보상 프로그램은 사용자가 최초 기기 구입 시 가입하고 매월 일정액을 내야 하는 보험 형태인 반면 이번 정책은 가입 여부와 무관하게 애플과 이통사가 제공하는 혜택이다.

반납 가능한 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 152,000 전일대비 2,500 등락률 +1.67% 거래량 229,647 전일가 149,500 2021.05.28 10:55 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, 택배·배달 등 이동 노동자 쉼터에 휘센 에어컨 기부LG전자, MZ세대와 소통 위한 'Life's Good' 캠페인 진행[실전재테크] 액티브주식형 ETF출격…'한국판 ARK' 신화 볼 수 있나 close 모델은 교체 직전까지 한 달 이상 실제 사용한 4G·5G 스마트폰으로 3G와 폴더 타입 스마트폰은 제외된다. 교체 가능한 애플 모델은 ‘아이폰12’와 ‘아이폰12 미니’ 2종이며, 이통3사 대리점을 찾아 신청하면 된다. 애플스토어나 리셀러 매장에선 신청할 수 없다.

이번 중고 보상 정책은 애플이 한국에서만 실시하는 정책으로 삼성전자의 한국시장 점유율 확대를 막기 위한 강수로 풀이된다. 애플이 다른 회사 모델을 대상으로 한 중고 보상 정책을 도입한 것은 이번이 처음인데다 애플은 이례적으로 추가 보상금 15만원 지급을 위한 재원도 전액 부담하기로 했다. 업계에 따르면 이통3사가 지난 7일부터 시작한 LG전자 ‘V50 씽큐(ThinQ)’ 중고폰 가격 보장 프로그램 가입자의 80% 이상이 삼성전자의 갤럭시 스마트폰을 선택한 것으로 나타났다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,800 전일대비 200 등락률 +0.25% 거래량 4,503,799 전일가 79,600 2021.05.28 10:55 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정삼성전자, 'AI 의사 앱' 만든 獨 스타트업 에이다헬스에 투자 코스피, 외국인·기관 동반 매수...3180선 회복 close 도 애플의 견제에 맞서 이날부터 LG전자 스마트폰을 대상으로 ‘중고폰 추가 보상 프로그램’을 진행한다. 다음달 30일까지 진행되는 보상 프로그램은 V50 씽큐 등 LG전자 스마트폰을 사용 중인 고객이 삼성의 ‘갤럭시S21’ 시리즈와 ‘갤럭시Z폴드2’, ‘갤럭시Z플립 5G’, ‘갤럭시 노트20’ 시리즈를 새로 개통하고 사용하던 폰을 반납하면 중고폰 시세에 추가로 15만원을 보상하는 프로그램이다. 반납 시 추가 보상을 받을 수 있는 LG전자 대상 단말기는 V50 씽큐를 비롯한 LG전자의 LTE·5G 스마트폰 전 기종이다. 희망자는 삼성 디지털프라자와 이통3사 오프라인 매장, 하이마트 등 전자제품 양판점에서 신청할 수 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr