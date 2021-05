마트 매장 직원 수 줄고, 온라인 개발자 채용은 늘리고

롯데쇼핑 1분기 직원수 2019년 대비 10% 줄어

이마트·신세계 4% 감소

소비시장 e커머스 중심 변화 … 개발자 등 인재유출 단속

[아시아경제 조인경 기자] 유통업계가 수익성이 떨어지는 오프라인 점포들을 중심으로 구조조정과 자산유동화 등에 나서면서 인력구조도 급격하게 변하고 있다. 오프라인 점포가 줄줄이 문을 닫으면서 판매직과 캐셔 등 현장직을 중심으로 직원 수가 급감한 것으로 나타났다.

코로나19 여파 직원 수 급감

28일 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 118,000 전일대비 2,500 등락률 +2.16% 거래량 79,973 전일가 115,500 2021.05.28 12:23 장중(20분지연) 관련기사 신동빈 롯데그룹 회장, 상속세 재원 마련 속도신세계, '아시아 유통기업' 9위·롯데 11위 등극 … 쿠팡·네이버도 20위권"기업 실적 눈높이 낮춰라"…증권사 '하향 리포트' 봇물 close 의 2021년도 1분기 사업보고서에 따르면 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 118,000 전일대비 2,500 등락률 +2.16% 거래량 79,973 전일가 115,500 2021.05.28 12:23 장중(20분지연) 관련기사 신동빈 롯데그룹 회장, 상속세 재원 마련 속도신세계, '아시아 유통기업' 9위·롯데 11위 등극 … 쿠팡·네이버도 20위권"기업 실적 눈높이 낮춰라"…증권사 '하향 리포트' 봇물 close 의 직원 수는 2만2348명으로 지난해 1분기 2만4761명에 비해 2400명 이상 줄었다. 지난 한 해에만 전체 직원의 9.7%가 감소했다. 2019년 1분기와 비교하면 총 2486명, 비율로는 10.0%가 줄었다. 지난 2년간 백화점에서 331명, 마트에서 1082명, 슈퍼와 롭스, e커머스를 포함한 기타 사업에서 1073명이 감축됐다.

급격한 인력 감축은 지난해 대대적인 점포 정리 때문이다. 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 118,000 전일대비 2,500 등락률 +2.16% 거래량 79,973 전일가 115,500 2021.05.28 12:23 장중(20분지연) 관련기사 신동빈 롯데그룹 회장, 상속세 재원 마련 속도신세계, '아시아 유통기업' 9위·롯데 11위 등극 … 쿠팡·네이버도 20위권"기업 실적 눈높이 낮춰라"…증권사 '하향 리포트' 봇물 close 은 지난해 2월 오프라인 점포 700여개 중 수익성이 떨어지는 점포 200여개를 폐점하는 내용의 구조조정 방안을 발표했고 청주 영플라자 등 백화점과 롯데슈퍼, 하 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 155,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 62,308 전일가 155,500 2021.05.28 12:23 장중(20분지연) 관련기사 신세계, '아시아 유통기업' 9위·롯데 11위 등극 … 쿠팡·네이버도 20위권"스튜디오 차리고 쇼호스트 키우고"... '라방'에 힘주는 유통가이마트24, 24일 하루 상품권 할인·쿠폰 증정 이벤트 close , 롭스(H&B스토어) 등 110여개 점포를 접었다. 롯데마트는 올 초 창사 이래 처음으로 희망 퇴직을 받기도 했다.

이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 155,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 62,308 전일가 155,500 2021.05.28 12:23 장중(20분지연) 관련기사 신세계, '아시아 유통기업' 9위·롯데 11위 등극 … 쿠팡·네이버도 20위권"스튜디오 차리고 쇼호스트 키우고"... '라방'에 힘주는 유통가이마트24, 24일 하루 상품권 할인·쿠폰 증정 이벤트 close 도 올해 3월 말 직원 수가 2만4965명으로 2019년 3월에 비해 1069명, 4.1% 감소했다. 삐에로쇼핑, 부츠 등 전문점을 철수하면서 인력이 줄었다. 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 155,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 62,308 전일가 155,500 2021.05.28 12:23 장중(20분지연) 관련기사 신세계, '아시아 유통기업' 9위·롯데 11위 등극 … 쿠팡·네이버도 20위권"스튜디오 차리고 쇼호스트 키우고"... '라방'에 힘주는 유통가이마트24, 24일 하루 상품권 할인·쿠폰 증정 이벤트 close 와 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 313,500 전일대비 4,500 등락률 +1.46% 거래량 46,112 전일가 309,000 2021.05.28 12:23 장중(20분지연) 관련기사 신세계, '아시아 유통기업' 9위·롯데 11위 등극 … 쿠팡·네이버도 20위권[클릭 e종목] “제이콘텐트리, 메가박스가 든든히 받쳐준다”"스튜디오 차리고 쇼호스트 키우고"... '라방'에 힘주는 유통가 close 를 합친 직원 수는 총 2만7651명으로 2년 사이 4.0%가 줄어들었다. GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 37,250 전일대비 700 등락률 +1.92% 거래량 410,702 전일가 36,550 2021.05.28 12:23 장중(20분지연) 관련기사 GS리테일, 업계 최초 ISO14001·9001동시 인증GS수퍼마켓, 지자체와 '아이스팩 선순환 캠페인' 전개[종목속으로]새 출발 앞둔 GS리테일 close 도 2019년 1만명을 웃돌던 직원 수가 현재는 6817명으로 3206명, 32.0% 감소했다. 사업부문 가운데 수익성이 떨어지는 직영 슈퍼마켓과 H&B스토어 랄라블라 점포를 정리한 영향이다.

홈플러스도 지난해 1월 기준 직원 수가 2만2179명으로 전년 2만3169명에 비해 990명 줄었다. 현재까지 5개 점포 매각을 결정했고, 이 중 대전 탄방점이 올해 초 영업을 종료해 직원 수 감소폭은 더 클 것으로 보인다.

"개발자는 구합니다"

소비시장이 오프라인 매장에서 e커머스 중심으로 급격히 재편되며 온라인 사업을 위한 개발자 충원에 적극 나서고 있다. 롯데온은 올해 최대 150명의 개발자를 추가 채용해 개발 역량을 높일 계획이다. SSG닷컴은 사내 개발자 전원에게 스톡옵션을 부여했다. GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 37,250 전일대비 700 등락률 +1.92% 거래량 410,702 전일가 36,550 2021.05.28 12:23 장중(20분지연) 관련기사 GS리테일, 업계 최초 ISO14001·9001동시 인증GS수퍼마켓, 지자체와 '아이스팩 선순환 캠페인' 전개[종목속으로]새 출발 앞둔 GS리테일 close 역시 GS홈쇼핑과의 합병을 앞두고 고객 데이터 통합, 인프라 확대를 위해 내부 개발자 유출을 단속하고 핵심 인재 수시 채용을 확대하고 있다.

유통업체 관계자는 "코로나19 이후 온오프라인시장의 역전 현상이 머지않았다는 위기감이 높다"며 "감소한 직원 외에도 기존 오프라인 매장에서 일하던 직원들 상당수가 온라인몰 상품을 픽업하거나 포장(패킹)하는 업무로 배치되고 있다는 점을 고려하면 인력구조 변화 폭은 더 클 것"이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr