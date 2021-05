[아시아경제(대전) 정일웅 기자] <과장급 전보> ▲관세청 관세국경위험관리센터장 민 희(閔 熺) ▲관세청 해외통관지원팀장 최현정(崔賢晶)(이상 5월 31일자)

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr